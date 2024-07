Културен афиш 29 юли – 4 август 2024 г.

29 юли (понеделник)

На лов за съкровища в стопанството: Европа Директно Стара Загора гостува на Детски отдел;

Програма „Да пазим природата: в изумителното царство на растенията”: Растения хищници; Забавни занимания със STEM пособия и магичен под; Арт ателие „Сръчковци”.

10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина”, ул. „Българско опълчение” 69

30 юли (вторник)

Програма „Хайде да опознаем…: автори и книги”: Катя Антонова; Литературни игри и екскурзии; Арт ателие „Пепколандия”.

10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина”, ул. „Българско опълчение” 69

„Не съм на себе си и ала – бала…“ – гостуващ комедиен спектакъл

21:00 ч., Летен театър

31 юли (сряда)

Тържествено отбелязване на 147 години от боевете за защитата на Стара Загора

9:30 ч. „Паметник на Трета опълченска дружина и подп. Калитин“

„Паметник на защитниците на Стара Загора 19 юли 1877 г.“

„Паметник на загиналите във войните старозагорци“

„Паметник на участниците в Старозагорското въстание“

„Мавзолей-костница 19 юлий 1877 г.“

„Паметник на загиналите българи и руси в Старозагорския и Джуранлийския бой 19/31 юли 1877 г.”

Тържественият общоградски ритуал

10:00 ч., Мемориалния комплекс „Бранителите на Стара Загора“

Избери приятелството: РЗИ Стара Загора гостува на Детски отдел;

Програма „Кога се е появило”: Изобретенията около нас; Арт ателие „Сръчковци”.

10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина”, ул. „Българско опълчение” 69

„Златните момчета“ – гостуваща театрална постановка

20:30 ч., Летен театър



1 август (четвъртък)

Програма „Хайде да опознаем…: света около нас”: Коралите; Образователни занимания със STEM пособия; Арт ателие „Пепколандия”.

10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина”, ул. „Българско опълчение” 69

„Дон Кихот“ – балет от Лудвиг Минкус

Звездата на Балета на Виенската Щатсопер ДЕНИС ЧЕРЕВИЧКО в ролята на Базил

В главните роли:

Анелия Димитрова /Китри/

Александър Желев /Дон Кихот/

Калин Любенов /Санчо Панса/

Попи Даунинг /Мерседес/

Фиорди Лоха /Еспада/

Алесия Бакин /Повелителница/

Акари Моримацу /Амур/

Ромина Славова, Ивайло Янев /солисти Цигански танц/

Кармен Демирташ, Марсело Молина /солисти Фламенко/

Солисти и кордебалет на Държавна опера-Стара Загора

Хореография и режисура Аршак Галумян – солист и хореограф на Щатсбалет-Берлин

Сценография и костюми Салваторе Русо

Асистент-хореографи Силвия Томова, Красина Павлова

21:00 ч., сцена Античен Форум „Августа Траяна“

„Неделя сутрин“ –гостуваща театрална постановка

20:30 ч., Летен театър



2 август (петък)

Програма „При нас е весело”: Куклено-театрално ателие за бъдещи актьори; Ревю на книгата; С магическите аудио книги на Disney.

10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина”, ул. „Българско опълчение” 69

„Японски дух“ – гостуваща изложба на Юкие Сато (Япония)

18:00 ч., Школа за изобразителни изкуства при НЧ „Родина – 1860“ (ул. „Ген. Гурко“ № 55)

Празник на село Калитиново

20:00 ч. , парк „Подполковник Калитин“, с. Калитиново

БАЛЕТНА ГРАНД ГАЛА

K-ARTS BALLET COMPANY Южна Корея

120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО HA ДЖОРДЖ БАЛАНЧИН

В програмата: ТАРАНТЕЛА /pas de deux/, STARS&STRIPES/pas de deux/, ЧАЙКОВСКИ-PAS DE DEUX, ТЕМА И ВАРИАЦИИ – хореография Джордж Баланчин

KOPCAP/pas de trois/, ПАХИТА /раs de deux/ – хореография Мариус Петипа

ОЩЕ НЕЩО ЗА КЛАСИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ; НЕОКЛАСИЧЕСКИ ЕТЮД – хореография Сун Хее Ким

K-ARTS BALLET COMPANY е създадена през 1997 г. с подкрепата на Министерството на културата, спорта и туризма в Южна Корея. Международно известната танцова компания K-Arts е развълнувала публиката по целия свят на престижни сцени като Kennedy Center във Вашингтон, Ailey Citigroup Theater в Ню Йорк, Laban Theatre в Лондон, Salled’ Art Lyrique в Париж, Za-Koen-ji в Токио, National Centre for the Performing Arts в Пекин и Seoul Arts Center в Сеул.

Компанията K-Arts предлага смесен репертоар от класически и съвременен балет.

Гастроли в България : 2019 г. Стара Загора с West Side Story, 2023 година гостува на сцената на Античния театър – Пловдив със спектакъла „Малката Русалка” (Song of the Mermaid.)

Балетните артисти от K-Arts Dance Company са носители на множество награди от много международни балетни конкурси, като Международния балетен конкурс – Варна, Youth America Grand Prix, Московския международен балетен конкурс – Москва , Международния балетен конкурс – Хелзинки, Международния балетен конкурс – САЩ и други.

21:00 ч., сцена Античен Форум „Августа Траяна“





Празник на село Калитиново

20:00 ч. , парк „Подполковник Калитин“, с. Калитиново

„Духът на Грузия“ – гостуващ концерт – спектакъл

21:00 ч., Летен театър

3 август (събота)

„ПРИВЕТ МАГЬОСНИЦИ И СБОГОМ“ – музикална куклена пиеса по мотиви от френски приказки

Режисура- Ваня Йонкова

Сценография – Свила Величкова

Музика – Методи Иванов

Участват: Симона Нанова, Елена Грозданова

10:30 ч., лятна сцена, Куклен театър

4 август (неделя)

„ХИТРАНКА ЛИСАНКА“

Драматизация – Симона Нанова и Ваня Иванова

Режисура – Ваня Иванова

Сценография – Емелияна Андонова – Тотева

Музикално оформление – Ваня Иванова, с любезната подкрепа на група Спектрум

Участва – Симона Нанова

10:30 ч., лятна сцена, Куклен театър

Facebook

Twitter



Shares