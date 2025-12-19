петък, декември 19, 2025
КУЛТУРЕН АФИШ 22 – 28 ДЕКЕМВРИ 2025 г.

22 декември 2025 г. (понеделник)

Коледно празненство с Дядо Коледа и Снежанка, запалване на огромна коледна елха, изработена от шишарки, събирани със съдействието на деца, по време на летните лагери в Зооградината. Деца от 6- то ОУ „Свети Никола“ ще изнесат празнична програма. Дядо Коледа ще зарадва всички дечица с коледни подаръци изработени в Образователния център на 3D принтер в Зоопарка.

17.30 ч., Зоопарк Стара Загора

ИЗГУБЕНИЯТ ПОДАРЪК от Калоян Патерков

специален гост Дядо Коледа, 3+ години

18.00 ч., Държавен куклен театър – Стара Загора

Рождеството се обърка

от Хенри Луис, Джонатан Сойер, Хенри Шийлдс

„Коледа в театъра“ – истинска магия!

Приказки невиждани, чудо неразказано!

Еднократно, коледно, неповторимо.

Всичко най-тържествено и всичко най-любимо!

Песни и подаръци ви очакват там!

„Коледа в театъра“! Идвайте насам!

Мария Донева

На сцената оживява хитовата комедия „Рождеството се обърка”. Очакват ви много смях, коледно настроение, песни и музика… Усилията на ентусиазирани студенти да създадат истински коледен празник, преминават през невероятни и нелепи препятствия и провокират смях до сълзи..

19.00 ч., Стара Загора, Културен център

22 – 28.12.2025 – Коледен базар в Зоопарк Стара Загора

22–24.12.2025 Коледуване – коледарска група към НЧ „Стефан Генчев-1901 г.“

НЧ „Стефан Генчев–1901“, с. Хрищени

23 декември 2025 г. (вторник)

Коледно тържество с ОУ „Христо Ботев“- село Загоре

13.00 ч., НЧ „Пробуда–1928“, с. Загоре

Дядо Коледа раздава подаръци

17.00 ч., НЧ „Пробуда–1928“, с. Загоре

Фолклорно тържество с участието на Фолклорен ансамбъл Траянци, танцова група „Шевица“ към Народно читалище „Свети Климент Охридски -1930“ и школа по народно пеене „Солвъ“. Дядо Коледа отново ще зарадва всички послушни дечица с коледни подаръци изработени в Образователния център на 3D принтер.

17.30 ч., Пред Образователния център Зоопарк Стара Загора

КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ

Програма: КОЛЕДА – оратория от Димитър Ненов и популярни коледни песни

19.00 ч., сцена Опера

24 декември 2025 г. (сряда)

На гости на Дядо Коледа, подаръци за добрите и послушни деца

11.00 ч., НЧ „Димитър Наумов“, с. Преславен

Коледуване с коледари

в НЧ „Пробуда–1925“ – с. Яворово, НЧ „Изгрев–1921“ – с. Кирилово, Народно читалище „Христо Ботев 1952″- с. Старозагорски бани, НЧ „Изгрев“ – с. Кирилово, НЧ „Св.Св. Кирил и Методий-1921“, с. Малка Верея, НЧ „Пробуда–1928“ – с. Загоре, след 16.00 часа Коледари ще обикалят домовете на жителите на село Оряховица, а на 25.12.2025г. през целият ден – НЧ „Развитие 1918“, с. Оряховица.

Коледуване и Дядо Коледа

с. Пшеничево

Бъдни вечер – коледари

НЧ „Пробуда–1928“, с. Маджерито

25 декември 2025 г. (четвъртък)

Добре ми дошли, коледари!“ – празнично веселие

В програмата участие ще вземат ОФА „Загоре“, НЧ „Настроение“, НЧ „Св. Климент Охридски 1858“- Стара Загора

11.30 ч., Площада пред община Стара Загора

Коледуване

НЧ „Просвета 1898“, с. Сладък кладенец

,,Стани нине, господине, че ти идем добри гости“ – коледуване из селото

НЧ „Развитие 1878″, с. Дълбоки

27 декември 2025 г. (събота)

STING THE OPERA

Концерт

19.00 ч., сцена Опера

