КУЛТУРЕН АФИШ 22 – 28 ДЕКЕМВРИ 2025 г.
22 декември 2025 г. (понеделник)
Коледно празненство с Дядо Коледа и Снежанка, запалване на огромна коледна елха, изработена от шишарки, събирани със съдействието на деца, по време на летните лагери в Зооградината. Деца от 6- то ОУ „Свети Никола“ ще изнесат празнична програма. Дядо Коледа ще зарадва всички дечица с коледни подаръци изработени в Образователния център на 3D принтер в Зоопарка.
17.30 ч., Зоопарк Стара Загора
ИЗГУБЕНИЯТ ПОДАРЪК от Калоян Патерков
специален гост Дядо Коледа, 3+ години
18.00 ч., Държавен куклен театър – Стара Загора
Рождеството се обърка
от Хенри Луис, Джонатан Сойер, Хенри Шийлдс
„Коледа в театъра“ – истинска магия!
Приказки невиждани, чудо неразказано!
Еднократно, коледно, неповторимо.
Всичко най-тържествено и всичко най-любимо!
Песни и подаръци ви очакват там!
„Коледа в театъра“! Идвайте насам!
Мария Донева
На сцената оживява хитовата комедия „Рождеството се обърка”. Очакват ви много смях, коледно настроение, песни и музика… Усилията на ентусиазирани студенти да създадат истински коледен празник, преминават през невероятни и нелепи препятствия и провокират смях до сълзи..
19.00 ч., Стара Загора, Културен център
22 – 28.12.2025 – Коледен базар в Зоопарк Стара Загора
22–24.12.2025 Коледуване – коледарска група към НЧ „Стефан Генчев-1901 г.“
НЧ „Стефан Генчев–1901“, с. Хрищени
23 декември 2025 г. (вторник)
Коледно тържество с ОУ „Христо Ботев“- село Загоре
13.00 ч., НЧ „Пробуда–1928“, с. Загоре
Дядо Коледа раздава подаръци
17.00 ч., НЧ „Пробуда–1928“, с. Загоре
Фолклорно тържество с участието на Фолклорен ансамбъл Траянци, танцова група „Шевица“ към Народно читалище „Свети Климент Охридски -1930“ и школа по народно пеене „Солвъ“. Дядо Коледа отново ще зарадва всички послушни дечица с коледни подаръци изработени в Образователния център на 3D принтер.
17.30 ч., Пред Образователния център Зоопарк Стара Загора
КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ
Програма: КОЛЕДА – оратория от Димитър Ненов и популярни коледни песни
19.00 ч., сцена Опера
24 декември 2025 г. (сряда)
На гости на Дядо Коледа, подаръци за добрите и послушни деца
11.00 ч., НЧ „Димитър Наумов“, с. Преславен
Коледуване с коледари
в НЧ „Пробуда–1925“ – с. Яворово, НЧ „Изгрев–1921“ – с. Кирилово, Народно читалище „Христо Ботев 1952″- с. Старозагорски бани, НЧ „Изгрев“ – с. Кирилово, НЧ „Св.Св. Кирил и Методий-1921“, с. Малка Верея, НЧ „Пробуда–1928“ – с. Загоре, след 16.00 часа Коледари ще обикалят домовете на жителите на село Оряховица, а на 25.12.2025г. през целият ден – НЧ „Развитие 1918“, с. Оряховица.
Коледуване и Дядо Коледа
с. Пшеничево
Бъдни вечер – коледари
НЧ „Пробуда–1928“, с. Маджерито
25 декември 2025 г. (четвъртък)
„Добре ми дошли, коледари!“ – празнично веселие
В програмата участие ще вземат ОФА „Загоре“, НЧ „Настроение“, НЧ „Св. Климент Охридски 1858“- Стара Загора
11.30 ч., Площада пред община Стара Загора
Коледуване
НЧ „Просвета 1898“, с. Сладък кладенец
,,Стани нине, господине, че ти идем добри гости“ – коледуване из селото
НЧ „Развитие 1878″, с. Дълбоки
27 декември 2025 г. (събота)
STING THE OPERA
Концерт
19.00 ч., сцена Опера