КУЛТУРЕН АФИШ 20 – 26 ОКТОМВРИ 2025 г.

21 октомври 2025 г. (вторник)

доц. д-р Васил Хаджиилиев представя „В страната на съветите“ от проф. Асен Златаров и своята книга „В страната на съветите – 80 години по-късно“

Издателска къща „Новата цивилизация“ и доц. д-р Васил Хаджиилиев представят книгите „В страната на съветите“ от проф. Асен Златаров и „В страната на съветите – 80 години по-късно“ от доц. Васил Хаджиилиев. Събитието е посветено на 140 години от рождението на видния български учен и общественик проф. д-р Асен Златаров

18.00 часа, зала първи етаж Регионална библиотека „Захарий Княжески“

Представяне на стихосбирка „Забързана към залеза“

Живка Барова е родена и живее в Стара Загора. Като педагог и журналист тя е посветила живота си на човешките съдби и проблеми. Пише поезия и проза. Има издадени пет поетични книги: „Късчета душа“ (2021г.), „Перо от ангел“(2022 г.), „Житейско петолиние“(2022 г.), „Терапия против самота“ (2023 г.) и „120 удара на сърцето“ (2024 г). Шестата й книга е сборникът с разкази „Намигване” (2025 г.). Член е на Съюза на независимите български писатели и на Дружеството на писателите в Стара Загора.

„Забързана към залеза” е седмата й творческа рожба. Тя е приютила 80 стихотворения, провокирани от помъдрелите чувства и размисли на поетесата по пътя към житейския й залез.

18.00 часа, Изложбена зала „Лубор Байер“. Вход свободен.

Магьосникът от ОЗ

по Лиман Франк Баум

„Вълшебникът от Оз“ повдига много важен за мен въпрос – Защо се оставяме да живеем в сивота?!?

Мечтата ми е да накарам децата да мечтаят, да вярват в невъзможното, защото то е възможно, стига да се упражняваш достатъчно. Да не се отказват да минат отвъд дъгата. Да помогнем на възрастните да се върнат в детството си. „Детето, то е бащата на човека…“ пише Гьоте. Не затваряйте вратата на детската стая, оставете я отворена, за да може да се връщате в пъстрия свят на детството, където има добри феи, зли магьосници, говорещи птици, ходещи дървета.

Мечтайте!

Всичко започва с един скучен избелял сив цвят, където дори хората са подивели и мислите им и мечтите им, ако има такива. И единствено Дороти е цветно петно в сивата картина. Желанието й да попадне в цветната дъга е толкова силно, че предизвиква торнадо, което я откъсва от реалния свят и я отнася в света на приказките. В този нов, пъстър и красив свят тя израства и умствено и емоционално, открива приятелството, научава се да отгатва лицемерието и да се пази от злото. От историята отвъд дъгата излиза смела, умна, обичаща, пораснала.” Бисерка Колевска

11.00 часа, Културен център – Стара Загора

МОЯ ПРЕКРАСНА ЛЕЙДИ

Мюзикъл от Фредерик Лоу

19.00 часа, Държавна опера – Стара Загора

22 октомври 2025 г. (сряда)

Минути за поезия с най-новата книга на Ботьо Буков „Жажди“

Стара Загора е град с поетична слава – родина на творци като Гео Милев, Кирил Христов, Николай Лилиев, Веселин Ханчев и много други. Днес тази традиция продължава с поети като Ботьо Буков – нежен лирик и майстор на изящния стих.

Роден през 1948 г., Буков е носител на награда от Националния поетичен конкурс „Пеньо Пенев“, както и на „Стара Загора“ за художествен превод и „Николай Лилиев“ за стихосбирката „Преди да станеш сън“.

Като испанист и преводач е представил на българската публика творби на Пабло Неруда, Сесар Валехо и други автори от испаноезичния свят.

След поетични книги като „Искрата надживява пепелта“, „Аз, вятърът“ и „Произведен в България“, поетът представя новата си творба – „Жажди“.

Представянето на книгата ще се състои на 22 октомври 2025 г. (сряда) от 18:00 ч.

Въведение ще направи поетът Трифон Митев.

Заповядайте на вечер, посветена на поезията и вдъхновението!

Вход: свободен

18.00 ч., Къща музей „Гео Милев“ Стара Загора

Представяне на Анна Авиил и нейния роман „Божана“

Представяне на авторката Анна Авиил и нейната първа книга романа „Божана“.

18.00 часа, зала 2 Регионална библиотека „Захарий Княжески“

Камерен концерт с популярни оперни арии.

Участват: Полина Влахова, Борис Тасков, Елена Баръмова, Иван Кабамитов, Даниела Нинева, Денис Иванов, Ралица Василева, Анастасия Алтухова, Пролет Пенчева, Станислава Марчева. В програмата арии от Моцарт, Верди, Росини, Пучини, Чайковски.

18.00 часа, Голяма зала ХГ – Стара Загора, Вход свободен

23 октомври 2025 г. (четвъртък)

Многострадална Геновева

Летопис на едно въстание

„Многострадална Геновева“ отново на сцена в Стара Загора, след 155

години, когато е представена за първи път от старозагорски актьори, които са и

членове на местния революционен комитет, организиран от Васил Левски.

Първо представление, чистосърдечно и неумело като първа любов.

От тогава до днес, за всеки българин „Многострадална Геновева“

означава усмивка, наивен възторг и мил ентусиазъм. „Геновевата“ ни подсеща

за пламенната общност на хора, които нито знаят как да бъдат актьори, нито

знаят как да бъдат публика, но реагират на театралната условност с безусловна

емоция. С чистосърдечност и наивитет, присъщи само на детството, даскали и

попове, моми и момци, старо, младо и деца съзаклятничат за представление и

репетират за друг, по-страшен празник.

За борбата като за веселба, за бунта като за венчило, за революцията –

като за сватба със смъртта.

България, каквато сме забравили, че може да бъде. Идеалите и вярата, радостта и саможертвата. Смехът до сълзи и честта да се наречем българи.“

Използвани са текстове от Лудвик Тик, Иван Вазов, Добри Войников, исторически сведения.

19.00 часа, Културен център – Стара Загора

24 октомври 2025 г. (петък)

Творческа есен с малките сръчковци в НЧ „Родина“!

Есента е тук — пъстра, вдъхновяваща и идеална за творчески чудеса!

Приложно ателие – клуб „Вълшебни ръце“ за деца през октомври ще е обсипано с цветовете, пъстротата и топлината на есенните цветове

„ЕСЕННО ПАНО“ /дудъл рисуване, изрязване, колажиране, оцветяване/

Ще сътворим весели есенни пейзажи с много настроение и въображение!

Ателиетата са подходящи за всички деца, които обичат да творят и да изразяват своите идеи в цвят и форма.

Запишете се предварително на лично съобщение или телефон: 0879333415

Заповядайте да творим с усмивки, боички и много вдъхновение!

17.30 часа, Школа за изобразителни изкуства, ул. „Генерал Гурко“ 55 – НЧ „Родина-1860“

Официално откриване на пано „Неродена мома“ – символ на Шестото национално биенале „Мозайката днес“

Община Стара Загора и Асоциация „Арт Мозайка“ имат удоволствието да Ви поканят на официалното откриване на монтираното пано „Неродена мома“, реализирано по едноименната мозайка на Антоанета Стоименова, със съгласието на авторката.

Творбата е колективно създадена от участниците в Шестото национално биенале „Мозайката днес“, проведено през юли 2025 г. в Стара Загора. Създаденото пано впечатлява с размерите си и със съчетанието на традиция и съвременна мозаична техника, като пресъздава по нов начин образа на Неродената мома – символ на българската духовност и въображение.

Монументалната мозайка ще бъде монтирана в подлеза до Регионална библиотека „Захарий Княжески“, където ще остане като траен знак на творческото сътрудничество между участниците в биеналето и гражданите на Стара Загора.

16.30 часа, подлез на Регионална библиотека „Захарий Княжески“

Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“ – XLII издание

113 млади поети от цялата страна изпратиха свои творби за участие в Националния младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“ – 2025.

Емблематичното събитие, което е сред акцентите на Есенните литературни дни в Стара Загора, тази година отбелязва 42-рото си издание.

Резултатите ще бъдат обявени на Гала вечер на отличените участници, която ще се състои на 24 октомври 2025 г. (петък).

По време на церемонията публиката ще има възможност да чуе рецитал на наградените поети, както и да присъства на връчването на престижното отличие „Златното яйце“.

Тържествената програма ще включва и поетичен триатлон с участието на изявени автори и членове на журито от предишни издания на конкурса.

В рамките на вечерта Петър Чухов ще представи новата си стихосбирка „В края на леглото“ (изд. „Жанет 45“), а Христо Мухтанов ще дебютира в града на поетите със сборника си с поетична проза „Полюсът на живота“ (изд. „Scribens“).

Преди кулминацията ще се състои и премиерата на стихосбирката „Земята на големите грешки“ (изд. „Жанет 45“) на Катерина Василева – носител на Голямата награда от XLI Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“ – Стара Загора 2024.

На следващия ден, 25 октомври (събота), в Къща музей „Гео Милев“ ще се проведе поетическа работилница за младите участници и за членовете на журито на конкурса.

Най-старият литературен форум за млади автори в България се организира от Библиотека „Родина“, Община Стара Загора и Къща музей „Гео Милев“.

17.30 часа, Изложбена зала „Лубор Байер“.

Шесто издание на „Урбанистични срещи – стари сгради, нови функции“

Специализиран дискусионен формат „Урбанистични срещи“, който през последните шест години се утвърди като традиция, и тази година отново се провежда в Стара Загора. Инициативата е вдъхновена от значимата роля на града като родно място на българското градоустройство – с емблематичния план за възстановяване на града от 1879 г. на Лубор Байер, изработен след пожарите по време на Освободителната война.

Програма – Художествена галерия:

· 18.00 – 19.15 часа – Добрите примери на успешна трансформация:

Представяне на обновени и успешно трансформирани сгради: Художествената галерия, Регионалната библиотека и Зелената баня.

Участници: проф. Марин Добрев, директор на Художествената галерия (1994–2023), Снежана Маринова, директор на Регионална библиотека (2000–2012), д-р Денислав Трошев, офталмолог

Модератор: Първан Симеонов

· 19.30 – 20.00 часа – Дискусия „Скритият потенциал“:

Теми: Родилното отделение, Централна поща, Ресторантът на Аязмото, къщата на Ханчев.

Модератор: Първан Симеонов

ВЕЧЕР НА СЪВРЕМЕННИЯ ТАНЦ

19.00 ч., сцена Опера

25 октомври 2025 г. (събота)

Шесто издание на „Урбанистични срещи – стари сгради, нови функции“

Специализиран дискусионен формат „Урбанистични срещи“, който през последните шест години се утвърди като традиция, и тази година отново се провежда в Стара Загора. Инициативата е вдъхновена от значимата роля на града като родно място на българското градоустройство – с емблематичния план за възстановяване на града от 1879 г. на Лубор Байер, изработен след пожарите по време на Освободителната война.

Програма – Регионална библиотека „Захарий Княжески“:

· 10.30 часа – Разходка „Архитектурното наследство на Стара Загора

· 13.00 часа – Откриване на изложба „Пейзажи отвъд оградите“

· 16.30 – 17.00 часа – Панел 1 – Добрите примери от носителите на наградата „Градолюбители“

Участници: Огнян Георгиев – „Капитал“, Творчески колектив „На улицата“, Сдружение „Безопасни детски площадки“, Иван Деспов.

· 18.45 – 20.00 часа – Панел 2 – Културното наследство в градска среда – опит и идеи от практиката

Участници: Арх. Галина Милкова, Национална Мрежа за Развитие, Димитьр Янков

ЗАБРАВЕНИЯТ РОЖДЕН ДЕН, по Доналд Бисет

В слонското семейство цари суматоха.

Татко Слон се мъчи да се изправи на главата си, защото е забравил нещо важно.

А мама Слоница непрекъснато шета.

Всички знаят нещо и се приготвят за него, но уви, Ялмар е сам.

И ето, че тайната се разкрива с много празнично настроение.

Честит рожден ден, Ялмар!

Драматизация и режисура: Катя Илкова

Сценография: Майя Петрова

Музикална среда: Катя Илкова

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 35 мин.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ВЪЗРАСТ: 3+ години

Актьорски състав: Златина Караенева, Татяна Андреева

10.50 часа, Държавен куклен театър Стара Загора

Празник на ореха в село Оряховица – минало, настояще и бъдеще

Село Оряховица отново ще посрещне своите гости с любимия Празник на ореха, който тази година ще премине под надслова „Минало, настояще и бъдеще“. Събитието ще се проведе на 25 октомври в центъра на селото.

Организатор е Кметство Оряховица със съдействието на НЧ „Развитие – 1918“ и Община Стара Загора. Празникът ще започне в 11:00 ч. с празнична литургия, отслужена от отец Климент.

Гостите ще се насладят на богата фолклорна програма, водена от Борислав Веженов от Драматичен театър „Гео Милев“. Сред акцентите са народната певица Ваня Вълкова, оркестър „Казанлъшко настроение“ и възстановки на АУЛ „Бага Тур“.

На сцената ще се изявят още Общинският ансамбъл за народни танци, формации „ОРИСИЯ“, ДЮССИ „Allegra“, детски състави и гайдарски групи от региона.

Неизменна част от празника ще бъдат кулинарната изложба, базарът с местни продукти и демонстрации на традиционни гозби, включително приготвяне на гюзлеми на място.

За най-малките ще има специална детска зона с игри и забавления, организирана от Слон Балон.

Прожекции на филми от Международен кино-литературен фестивал Синелибри 2025.

„Празненството“ / „The Birthday Party“ (Гърция, Испания, Обединено кралство, Нидерландия, 2025 г.), 103 мин., драма

Действието се развива в края на 70-те години на миналия век на частен остров някъде в Средиземно море. Маркос Тимолеон, влиятелен магнат от ранга на Аристотел Онасис, е домакин на пищно и екстравагантно парти за 25-ия рожден ден на дъщеря си София – негова единствена наследница. Празненството e идеален повод за някои гости да постигнат собствените си цели, ухажвайки домакина. Изведнъж забавата секва заради непредвидени събития, които не само ще разклатят властта на Маркос, но ще поставят под въпрос устоите на целия му живот.

„Празненството“ е филм за властта и наследството, за любовта, бъркана с притежание, и за тихото насилие, произтичащо от привилегиите. Райският остров пред очите ни се превръща в затвор.“ – Мигел Анхел Хименес

16.00 часа, зала първи етаж Регионална библиотека „Захарий Княжески“

Откриване на Изложба ,,Живопис“ на художника Александър Генов

Изложбата може да бъде разгледана в периода от 25 Октомври до 15 Ноември 2025 г.

17.00 часа, Камерна зала на ХГ – Стара Загора

Прожекция на филма „Помилване“ / „La Grazia“ (Италия, 2025г.), 131 мин., драма

Овдовeлият италиански президент Мариано де Сантис, убеден католик и опитен юрист, изживява морална криза през последните месеци от своя мандат. Държавният глава е пред дилема дали да приеме закон за легализиране на евтаназията и да помилва двама души, отнели живота на своите партньори. Същевременно, в личен план, Мариано е обзет от мисли около изплувало от миналото предателство на покойната му съпруга.

Паоло Сорентино, световно признатият италиански стилист, ни предлага ново кинематографично изкушение – елегантна и меланхолична история за любов, прошка, милост и равносметка, чието действие се развива в Торино, Града на четирите реки. Главната роля е отредена за неповторимия Тони Сервило.

18:30 часа, зала първи етаж Регионална библиотека „Захарий Княжески“

26 октомври 2025 г. (неделя)

Селищен празник на село Горно Ботево

11.00 часа, Тържествена част

11.30 часа, Поднасяне на цветя пред паметниците

11.40 часа, Фолклорна програма

Празник в село Лозен

10.00 часа, литургия в храм „Св. Димитър“

10.30 часа, празнична програма с участието на Детски фолклорен ансамбъл „Загорче“

ЗЛАТКА ЗЛАТНОТО МОМИЧЕ

„Златка златното момиче“ – спектакъл по едноименната народна приказка, превърнала се в класика. История за Доброто, което успява да пребори личностната трагедия и да преобрази живота. Доброто – неподвластно на възрастта и времето, в което живеем.

Приказка за децата и най-вече техните родители, които ги възпитават.

Драматизация и режисура: Янчо Иванов

Сценография: Живко Кънев

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 40 мин.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ВЪЗРАСТ: 3+ години

Актьорски състав: Златина Караенева

10.56 часа, Държавен куклен театър Стара Загора

