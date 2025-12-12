КУЛТУРЕН АФИШ 15 – 21 ДЕКЕМВРИ 2025 г
15 декември 2025 г. (понеделник)
Лауреати от ученическия литературен конкурс „Перо от лед“ ще четат свои стихове, приказки и разкази в Музей „Литературна Стара Загора“. За участниците в събитието организаторите са подготвили предколедни изненади.
15:00 ч., експозиционната зала Музей „Литературна Стара Загора“.
МИГ ОТ КОЛЕДА – театър в кутия – 3+ години
16:30, 17:00,18:00, 18:30 ч., Държавен куклен театър – Стара Загора
Детска театрална студия „Метроном“ при НУМСИ „Христина Морфова“ представя „Малката кибритопродавачка“.
18:00 ч., зала първи етаж Регионална библиотека „Захарий Княжески“
„Коледна жарава“ – концерт
18:30 ч., Културен център „Стара Загора“, НЧ „Родина 1860“
16 декември 2025 г. (вторник)
За трета поредна година ще се проведе ученическа литературна викторина. В нея ще участват 5 отбора от четвъртокласници от различни старозагорски училища.
15:00 ч., зала „Веселин Ханчев“, Музей „Литературна Стара Загора
МИГ ОТ КОЛЕДА – театър в кутия – 3+ години
16:30, 17:00,18:00, 18:30 ч., Държавен куклен театър – Стара Загора
Откриване на изложба „Сурва, весела година“
16:00 ч., Фоайе на Община Стара Загора, Център за подкрепа за личностно развитие
Коледно тържество на децата от Неделното училище.
17:30 ч., Зала РБ „З. Княжески“, Старозагорска света митрополия
17 декември 2025 г. (сряда)
”КРАЕВЕД, МЛАД РОДОИЗСЛЕДОВАТЕЛ” – заключителен етап на националния конкурс с деца от 4-ти клас.
14:00 ч., НЧ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 1858“- СТАРА ЗАГОРА
МИГ ОТ КОЛЕДА – театър в кутия – 3+ години
16:30, 17:00,18:00, 18:30 ч. Държавен куклен театър – Стара Загора
“ИЗГРЕЯЛИ ЗОНИЦИ ЗВЕЗДИЦИ”
Концерт на ПАНТП “Зорница” пред деца и родители от НУ “Д. Благоев” в залата на НЧ “Климент Охридски 1858”.
18:00 ч., НЧ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 1858“- СТАРА ЗАГОРА
Старозагорски художници ще изложат творбите си в традиционна коледна изложба
Представителството на СБХ – Стара Загора организира традиционната си коледна изложба за поредна година. Експозицията ще бъде достъпна от 17 декември 2025 г. (сряда) от 18.00 ч. в Изложбена зала „Лубор Байер“.
Любителите на изкуството ще могат да се срещнат в неформална обстановка, да обсъдят бъдещи творчески планове и да се заредят с настроение за предстоящите празници.
В експозицията са застъпени почти всички жанрове и техники, а размерите на творбите варират. Изложбата е групова и е своеобразен реверанс към публиката на града да се наслади на експонатите и да избере стойностен подарък за себе си и близките.
18:00 ч., Изложбена зала „Лубор Байер“
Издателство „Сиела“ и Соня Рачева представят книгата си „Полет над класовете“
18:30 ч., зала първи етаж Регионална библиотека „Захарий Княжески“
18 декември 2025 г. (четвъртък)
МИГ ОТ КОЛЕДА – театър в кутия – 3+ години
16:30, 17:00,18:00, 18:30 ч., Държавен куклен театър – Стара Загора
„Малката кибритопродавачка“ – НУМСИ „ Христина Морфова“, Стара Загора.
18:00 ч., Зала РБ „З. Княжески“
Посещение на Дядо Коледа и раздаване на подаръци с участието на аниматори
18:00 ч., НЧ ,,Развитие1918“, с. Оряховица
Концерт „Коледни контрасти“.
С участието на: Квартет 4/4 при РБ „Захарий Княжески“ – Стара Загора, Вокална група при VI ОУ „Св. Никола“ – Стара Загора, Фолклорна група „Лаватера“ при НЧ „Д. П. Сивков – 1870“ – Нова Загора, Вокална група „Танголита“ при НЧ „Д. П. Сивков – 1870“ – Нова Загора. Водещ: Мария Донева.
18:00 ч., Зала Регионална библиотека „Захарий Княжески“
Рождеството се обърка
от Хенри Луис, Джонатан Сойер, Хенри Шийлдс
„Коледа в театъра“ – истинска магия!
Приказки невиждани, чудо неразказано!
Еднократно, коледно, неповторимо.
Всичко най-тържествено и всичко най-любимо!
Песни и подаръци ви очакват там!
„Коледа в театъра“! Идвайте насам!
Мария Донева
На сцената оживява хитовата комедия „Рождеството се обърка”. Очакват ви много смях, коледно настроение, песни и музика… Усилията на ентусиазирани студенти да създадат истински коледен празник, преминават през невероятни и нелепи препятствия и провокират смях до сълзи..
19:00 ч., Стара Загора, Културен център
19 декември 2025 г. (петък)
МИГ ОТ КОЛЕДА – театър в кутия – 3+ години
16:30, 17:00,18:00, 18:30 ч., Държавен куклен театър – Стара Загора
Коледно тържество с всички хора от селото. Да изпратим старата година и посрещнем Новата година с много песни и танци.
Участници Коледарска група и Певческа група „Райна Княгиня“ при НЧ „Отец Паисий 1906“.
11:00 ч., НЧ „Отец Паисий-1906“, с. Ракитница
,,Фолклорна магия“-иновативен урок с учениците от 9 ОУ ,,Веселин Ханчев“ гр. Стара Загора – пресъздаване на обичая ,,Коледа”
15:00 ч., НЧ „Развитие 1878″, с. Дълбоки
Коледно тържество с огнено шоу
18:00 ч., НЧ „Изгрев–1921“, с. Кирилово
„Коледа е“ – пресъздаване на Бъдни вечер
18:00 ч., НЧ „Пробуда–1921“, с. Михайлово
КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ на любителските състави на читалище „Св. Климент Охридски 1858“
18:30 ч., НЧ „Св. Климент Охридски 1858“
Благотворителен концерт за публиката на Стара Загора. С участието на Надя Белова, Борислав Недев и група „Пятница 13“ от град Ямбол.
18:30 ч., Зала Регионална библиотека „Захарий Княжески“, Bход свободен
Коледен концерт „Harmonix и ПРИЯТЕЛИ“
Когато стиловете пеят заедно в Рождествена светлина и хармония.
На сцената до Harmonix ще се присъединят:
– Църковният хор при катедралния храм „Св. Николай“
– Иван Кабамитов
– Ученици от НУМСИ „Христина Морфова“
– Танцьорите от Hip Hop Dance „Do It Crew“
19:00 ч., Културен център – Стара Загора
20 декември 2025 г. (събота)
МИГ ОТ КОЛЕДА – театър в кутия – 3+ години
10:00, 10:30,11:00, 11:30 ч. – Държавен куклен театър – Стара Загора
Вълшебна Коледа – Коледен концерт на ДЮСОБ при Опера Стара Загора и децата от „Ние сме музиканти“
На 20 декември от 11:00 ч. в залата на Държавна опера Стара Загора ще се потопим в истинска празнична магия с нашия коледен концерт „Вълшебна Коледа“.
На сцената ще се качат талантливите деца от Детско-юношеската студия за опера и балет (ДЮСОБ), които ще представят специално подготвена програма с коледни песни и балетни изпълнения.
Към тях ще се присъединят и прекрасните деца от „Ние сме музиканти“ с ръководител Русалина Мочукова- Бошнакова създавайки още по-топло и празнично настроение.
„Когато светът се потопи в тишината на зимата… когато снежинките танцуват в
небето… идва една нощ, в която сърцата се отварят и светлината на надеждата озарява
всяко дете. Това е нощта на чудесата. Добре дошли във вълшебния свят на Коледа!“ – с тези думи започва приказният концерт, в който ще танцуват малки балеринки, ще звучат любимите Коледни песни „Тиха нощ, свята нощ“, LET IT SNOW, JINGLE BELL ROCK, MARRY DID YOU KNOW, HALLELUJAH. Ще ви очароват и красивите песни по текстове на Мая Дългъчева и музиката на Маргарита Шоселова – КОЛЕДНА ПОКАНА, КОЛЕДНИ МЕДЕНКИ.
Заедно с децата от „Ние сме музиканти“ ще звучат песните ДЯДО КОЛЕДА СЛИЗА В ГРАДА и JINGLE BELLS.
Финалът на концерта ще е прекрасен – с песента „РОЖДЕСТВО Е“ на Мая Дългъчева и Маргарита Шоселова.
Очаква се в концерта да има лек снеговалеж, Дядо Коледа е потвърдил участие, но все още нямаме информация дали ще е с или без джуджетата си.
11:00 ч., сцена Опера
ИЗГУБЕНИЯТ ПОДАРЪК от Калоян Патерков специален гост Дядо Коледа – 3+ години
11:00 ч., Държавен куклен театър – Стара Загора
Коледно тържество с деца. Посрещане на Дядо Коледа и Снежанка.
Дядо Коледа ще пристигне с ретро автомобил и ще раздаде подаръци на всички деца. Детско парти с аниматори с много забавни игри
11:00 ч., НЧ „Отец Паисий-1906“, с. Ракитница
Работилница „Снежни усмивки върху дървени шайби“
11:00–12:00 ч., Регионален исторически музей – Стара Загора
Коледно тържество с Дядо Коледа
11:30 ч., НЧ „Св. Св. Кирил и Методий–2010“, с. Борилово
В работилницата на Дядо Коледа – 5+ години
13:00 ч., Държавен куклен театър – Стара Загора
Коледно–новогодишно тържество
18:30 ч., НЧ „Пробуда–1925“, с. Яворово
21 декември 2025 г. (неделя)
МИГ ОТ КОЛЕДА – театър в кутия – 3+ години
10:00, 10:30,11:00, 11:30 ч., Държавен куклен театър – Стара Загора
ОБУЩАРЯТ И ДЖУДЖЕТАТА по Братя Грим специален гост Дядо Коледа – 3+ години
11:00 ч., Държавен куклен театър – Стара Загора
Коледна инициатива на кметства и читалища
11:30 ч., Сулица, Остра могила, Казанка, Ново село, Пряпорец, Старозагорски бани
В работилницата на Дядо Коледа – 5+ години
13:00 ч., Държавен куклен театър – Стара Загора
Детски празник „Коледно вълшебство“
16:00 ч., НЧ „Кольо Ганчев–1940“
Посрещане на Дядо Коледа в читалището и
коледно парти за най-малките жители на с. Маджерито
17:00 ч., НЧ „Пробуда–1928“, с. Маджерито
Коледно детско парти в залата на читалището, с професионални аниматори и гост Дядо Коледа
18:00 ч., НЧ „Св.Св. Кирил и Методий-1921“, с. Малка Верея