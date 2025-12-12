КУЛТУРЕН АФИШ 15 – 21 ДЕКЕМВРИ 2025 г

15 декември 2025 г. (понеделник)

Лауреати от ученическия литературен конкурс „Перо от лед“ ще четат свои стихове, приказки и разкази в Музей „Литературна Стара Загора“. За участниците в събитието организаторите са подготвили предколедни изненади.

15:00 ч., експозиционната зала Музей „Литературна Стара Загора“.

МИГ ОТ КОЛЕДА – театър в кутия – 3+ години

16:30, 17:00,18:00, 18:30 ч., Държавен куклен театър – Стара Загора

Детска театрална студия „Метроном“ при НУМСИ „Христина Морфова“ представя „Малката кибритопродавачка“.

18:00 ч., зала първи етаж Регионална библиотека „Захарий Княжески“

„Коледна жарава“ – концерт

18:30 ч., Културен център „Стара Загора“, НЧ „Родина 1860“

16 декември 2025 г. (вторник)

За трета поредна година ще се проведе ученическа литературна викторина. В нея ще участват 5 отбора от четвъртокласници от различни старозагорски училища.

15:00 ч., зала „Веселин Ханчев“, Музей „Литературна Стара Загора

МИГ ОТ КОЛЕДА – театър в кутия – 3+ години

16:30, 17:00,18:00, 18:30 ч., Държавен куклен театър – Стара Загора

Откриване на изложба „Сурва, весела година“

16:00 ч., Фоайе на Община Стара Загора, Център за подкрепа за личностно развитие

Коледно тържество на децата от Неделното училище.

17:30 ч., Зала РБ „З. Княжески“, Старозагорска света митрополия

17 декември 2025 г. (сряда)

”КРАЕВЕД, МЛАД РОДОИЗСЛЕДОВАТЕЛ” – заключителен етап на националния конкурс с деца от 4-ти клас.

14:00 ч., НЧ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 1858“- СТАРА ЗАГОРА

МИГ ОТ КОЛЕДА – театър в кутия – 3+ години

16:30, 17:00,18:00, 18:30 ч. Държавен куклен театър – Стара Загора

“ИЗГРЕЯЛИ ЗОНИЦИ ЗВЕЗДИЦИ”

Концерт на ПАНТП “Зорница” пред деца и родители от НУ “Д. Благоев” в залата на НЧ “Климент Охридски 1858”.

18:00 ч., НЧ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 1858“- СТАРА ЗАГОРА

Старозагорски художници ще изложат творбите си в традиционна коледна изложба

Представителството на СБХ – Стара Загора организира традиционната си коледна изложба за поредна година. Експозицията ще бъде достъпна от 17 декември 2025 г. (сряда) от 18.00 ч. в Изложбена зала „Лубор Байер“.

Любителите на изкуството ще могат да се срещнат в неформална обстановка, да обсъдят бъдещи творчески планове и да се заредят с настроение за предстоящите празници.

В експозицията са застъпени почти всички жанрове и техники, а размерите на творбите варират. Изложбата е групова и е своеобразен реверанс към публиката на града да се наслади на експонатите и да избере стойностен подарък за себе си и близките.

18:00 ч., Изложбена зала „Лубор Байер“

Издателство „Сиела“ и Соня Рачева представят книгата си „Полет над класовете“

18:30 ч., зала първи етаж Регионална библиотека „Захарий Княжески“

18 декември 2025 г. (четвъртък)

МИГ ОТ КОЛЕДА – театър в кутия – 3+ години

16:30, 17:00,18:00, 18:30 ч., Държавен куклен театър – Стара Загора

„Малката кибритопродавачка“ – НУМСИ „ Христина Морфова“, Стара Загора.

18:00 ч., Зала РБ „З. Княжески“

Посещение на Дядо Коледа и раздаване на подаръци с участието на аниматори

18:00 ч., НЧ ,,Развитие1918“, с. Оряховица

Концерт „Коледни контрасти“.

С участието на: Квартет 4/4 при РБ „Захарий Княжески“ – Стара Загора, Вокална група при VI ОУ „Св. Никола“ – Стара Загора, Фолклорна група „Лаватера“ при НЧ „Д. П. Сивков – 1870“ – Нова Загора, Вокална група „Танголита“ при НЧ „Д. П. Сивков – 1870“ – Нова Загора. Водещ: Мария Донева.

18:00 ч., Зала Регионална библиотека „Захарий Княжески“

Рождеството се обърка

от Хенри Луис, Джонатан Сойер, Хенри Шийлдс

„Коледа в театъра“ – истинска магия!

Приказки невиждани, чудо неразказано!

Еднократно, коледно, неповторимо.

Всичко най-тържествено и всичко най-любимо!

Песни и подаръци ви очакват там!

„Коледа в театъра“! Идвайте насам!

Мария Донева

На сцената оживява хитовата комедия „Рождеството се обърка”. Очакват ви много смях, коледно настроение, песни и музика… Усилията на ентусиазирани студенти да създадат истински коледен празник, преминават през невероятни и нелепи препятствия и провокират смях до сълзи..

19:00 ч., Стара Загора, Културен център

19 декември 2025 г. (петък)

МИГ ОТ КОЛЕДА – театър в кутия – 3+ години

16:30, 17:00,18:00, 18:30 ч., Държавен куклен театър – Стара Загора

Коледно тържество с всички хора от селото. Да изпратим старата година и посрещнем Новата година с много песни и танци.

Участници Коледарска група и Певческа група „Райна Княгиня“ при НЧ „Отец Паисий 1906“.

11:00 ч., НЧ „Отец Паисий-1906“, с. Ракитница

,,Фолклорна магия“-иновативен урок с учениците от 9 ОУ ,,Веселин Ханчев“ гр. Стара Загора – пресъздаване на обичая ,,Коледа”

15:00 ч., НЧ „Развитие 1878″, с. Дълбоки

Коледно тържество с огнено шоу

18:00 ч., НЧ „Изгрев–1921“, с. Кирилово

„Коледа е“ – пресъздаване на Бъдни вечер

18:00 ч., НЧ „Пробуда–1921“, с. Михайлово

КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ на любителските състави на читалище „Св. Климент Охридски 1858“

18:30 ч., НЧ „Св. Климент Охридски 1858“

Благотворителен концерт за публиката на Стара Загора. С участието на Надя Белова, Борислав Недев и група „Пятница 13“ от град Ямбол.

18:30 ч., Зала Регионална библиотека „Захарий Княжески“, Bход свободен

Коледен концерт „Harmonix и ПРИЯТЕЛИ“

Когато стиловете пеят заедно в Рождествена светлина и хармония.

На сцената до Harmonix ще се присъединят:

– Църковният хор при катедралния храм „Св. Николай“

– Иван Кабамитов

– Ученици от НУМСИ „Христина Морфова“

– Танцьорите от Hip Hop Dance „Do It Crew“

19:00 ч., Културен център – Стара Загора

20 декември 2025 г. (събота)

МИГ ОТ КОЛЕДА – театър в кутия – 3+ години

10:00, 10:30,11:00, 11:30 ч. – Държавен куклен театър – Стара Загора

Вълшебна Коледа – Коледен концерт на ДЮСОБ при Опера Стара Загора и децата от „Ние сме музиканти“

На 20 декември от 11:00 ч. в залата на Държавна опера Стара Загора ще се потопим в истинска празнична магия с нашия коледен концерт „Вълшебна Коледа“.

На сцената ще се качат талантливите деца от Детско-юношеската студия за опера и балет (ДЮСОБ), които ще представят специално подготвена програма с коледни песни и балетни изпълнения.

Към тях ще се присъединят и прекрасните деца от „Ние сме музиканти“ с ръководител Русалина Мочукова- Бошнакова създавайки още по-топло и празнично настроение.

„Когато светът се потопи в тишината на зимата… когато снежинките танцуват в

небето… идва една нощ, в която сърцата се отварят и светлината на надеждата озарява

всяко дете. Това е нощта на чудесата. Добре дошли във вълшебния свят на Коледа!“ – с тези думи започва приказният концерт, в който ще танцуват малки балеринки, ще звучат любимите Коледни песни „Тиха нощ, свята нощ“, LET IT SNOW, JINGLE BELL ROCK, MARRY DID YOU KNOW, HALLELUJAH. Ще ви очароват и красивите песни по текстове на Мая Дългъчева и музиката на Маргарита Шоселова – КОЛЕДНА ПОКАНА, КОЛЕДНИ МЕДЕНКИ.

Заедно с децата от „Ние сме музиканти“ ще звучат песните ДЯДО КОЛЕДА СЛИЗА В ГРАДА и JINGLE BELLS.

Финалът на концерта ще е прекрасен – с песента „РОЖДЕСТВО Е“ на Мая Дългъчева и Маргарита Шоселова.

Очаква се в концерта да има лек снеговалеж, Дядо Коледа е потвърдил участие, но все още нямаме информация дали ще е с или без джуджетата си.

11:00 ч., сцена Опера

ИЗГУБЕНИЯТ ПОДАРЪК от Калоян Патерков специален гост Дядо Коледа – 3+ години

11:00 ч., Държавен куклен театър – Стара Загора

Коледно тържество с деца. Посрещане на Дядо Коледа и Снежанка.

Дядо Коледа ще пристигне с ретро автомобил и ще раздаде подаръци на всички деца. Детско парти с аниматори с много забавни игри

11:00 ч., НЧ „Отец Паисий-1906“, с. Ракитница

Работилница „Снежни усмивки върху дървени шайби“

11:00–12:00 ч., Регионален исторически музей – Стара Загора

Коледно тържество с Дядо Коледа

11:30 ч., НЧ „Св. Св. Кирил и Методий–2010“, с. Борилово

В работилницата на Дядо Коледа – 5+ години

13:00 ч., Държавен куклен театър – Стара Загора

Коледно–новогодишно тържество

18:30 ч., НЧ „Пробуда–1925“, с. Яворово

21 декември 2025 г. (неделя)

МИГ ОТ КОЛЕДА – театър в кутия – 3+ години

10:00, 10:30,11:00, 11:30 ч., Държавен куклен театър – Стара Загора

ОБУЩАРЯТ И ДЖУДЖЕТАТА по Братя Грим специален гост Дядо Коледа – 3+ години

11:00 ч., Държавен куклен театър – Стара Загора

Коледна инициатива на кметства и читалища

11:30 ч., Сулица, Остра могила, Казанка, Ново село, Пряпорец, Старозагорски бани

В работилницата на Дядо Коледа – 5+ години

13:00 ч., Държавен куклен театър – Стара Загора

Детски празник „Коледно вълшебство“

16:00 ч., НЧ „Кольо Ганчев–1940“

Посрещане на Дядо Коледа в читалището и

коледно парти за най-малките жители на с. Маджерито

17:00 ч., НЧ „Пробуда–1928“, с. Маджерито

Коледно детско парти в залата на читалището, с професионални аниматори и гост Дядо Коледа

18:00 ч., НЧ „Св.Св. Кирил и Методий-1921“, с. Малка Верея

