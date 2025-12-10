Кулинарното шоу на Ути Бъчваров събра многобройна публика в Стара Загора

Събитието е част от програмата на Община Стара Загора за коледните празници за 2025 година

Многобройна публика се събра днес за кулинарното шоу на Ути Бъчваров на площада пред Община Стара Загора. Популярният готвач зарадва любителите на народната кухня с различни изкушения – свински шишове, специалитети на скара и традиционна баница на жар.

Популярният готвач приготви за присъстващите свински шишове, специалитети на скара и традиционна баница на жар, като още с първите си думи поздрави старозагорци:

„Много се радвам, че по стара традиция съм отново в Стара Загора. Празниците са за всички – нека усетим духа им не само чрез светлините и украсата, а и чрез споделената храна, особено по Коледа.“

Водеща на събитието беше Емилия Петкова от Народно читалище „Пробуда – 1928“ в с. Змейово. Тя подчерта значението на традициите и представи специалния гост на вечерта – Ути Бъчваров.

С внимание към постещите, организаторите предложиха както месни, така и постни ястия. „За нашите гости сме приготвили и баница – този балкански символ на гостоприемството. Когато посрещнеш някого с баница, желаеш му само добро“, сподели Ути.

До площада бяха подредени щандове, на които посетителите опитаха популярния Змейовски пелин и подбрани вина-еликсири от местни винарни.

Настроението на празника бе подсигурено от самодейните групи от читалищата НЧ „Димитър Наумов – 1908“ с. Преславен, НЧ „Митьо Станев – 1929“ с. Малко Кадиево, НЧ „Пробуда – 1928“ с. Змейово, НЧ „Развитие – 1878“ с. Дълбоки, както и професионалният общински фолклорен ансамбъл „Загоре“.

Те пресъздадоха вълненията покрай приготвянето на традиционната празнична трапеза. Младите и децата научиха как са се подготвяли нашите предци за празниците и за зимния сезон, разменяли са си рецепти, предяли са вълна и са предавали знанието на най-малките.

Фолклорният концерт, поднесен от самодейните групи, допълни празничната атмосфера и се превърна в кулминация на празничното събитие.

