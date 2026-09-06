КУЛИНАРНИЯТ ПРАЗНИК „УНИКАЛНО БАНСКО“ ЗАПОЧНА

С невероятен спектакъл, пъстри носии, музика и вкусни гозби започна първият ден на осмото издание на „Уникално Банско“. Организатори на събитието бяха Задругата на банските механджии „Уникално Банско“, Съюзът на туристическия бизнес – Банско, Община Банско и Читалище “Никола Вапцаров – 1894”. В центъра на града, жителите и гостите се насладиха на банските традиции, които пазят духа на Банско жив.

От автентичните местни специалитети до фолклорните изпълнения, празникът разказваше по малко от историята на града и за хората, които и днес съхраняват неговите обичаи.

Първият ден даде началото на онзи уникален дух, който превръща „Уникално Банско“ в среща с традициите, вкуса и хората, които правят Банско неповторимо.

А празникът продължава и днес. Заповядайте!