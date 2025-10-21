Кулинарен конкурс „Закуска в квартала“

Кулинарният конкурс „Закуска в квартала“ има за цел да обедини жителите на квартала в дух на споделяне, общуване и опознаване между съседите.

Той е организиран от Община Габрово в рамките на инициативата „Зелен ден в квартала“ на ул. „Христо Ботев“, с подкрепата на активни жители на квартала и приятели от други част на града

Темата на конкурса е „Закуска – сладка и солена“. Всеки участник може да представи едно любимо ястие във всяка от категориите:

Солена закуска (баница, кекс, сандвич, кашкавалки, соленки и др.)

Сладка закуска (палачинки, мъфини, курабийки, кесове и др.)

В конкурса могат да се включат всички жители и приятели на квартала и приятели, без възрастови ограничения, Участието може да бъде индивидуално, семейно (родител и дете, двойка и др.), групово (приятели, съседи).

Участниците трябва да приготят любима солена или сладка закуска. Ястието трябва да бъде домашно приготвено и донесено до 11 часа на шатрата на конкурса в деня на събитието. Участниците трябва да имат желание да споделят своето ястие с хората от квартала. Рецептите могат да бъдат традиционни или оригинални. Полуфабрикати не се допускат.

Жури от Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов” ще оцени ястията по следните критерии:

1. Вкус и качество (0–10 т.)

2. Оригиналност и идея (0–10 т.)

3. Външен вид и поднасяне (0–10 т.)

Ще бъдат връчени награди в четири категориите:

Най-вкусна солена закуска

Най-вкусна сладка закуска

Най-оригинално представяне

Награда на публиката

Записване на 25 октомври 2025 г. – на място в деня на събитието или предварително на тел.: 0887751375.

Конкурсът е част от програмата на „Зелен ден в квартала“, който включва: засаждане на дървета по ул. „Христо Ботев“, шах на открито, хоро в квартала изработка на къщички за птици, зелени изненади.

Ела, сподели своята закуска и стани част от празника на квартала!

„Зелен ден в квартала“ за приятелство, природа и вкус!

