Кукленият театър представя „Лъжливото овчарче“ на голяма сцена в Китай

Държавен куклен театър – Габрово ще участва в престижен театрален фестивал за млади творци в китайската провинция Нанчонг, като ще представи фолклорния спектакъл „Лъжливото овчарче“ по баснята на Езоп.

Габровският театър е единственият български участник във форума, който събира трупи и експерти от цял свят, посветени на развитието и опазването на кукленото изкуство и нематериалното културно наследство.

Поканата към габровската трупа идва чрез УНИМА – световната организация на професионалистите в кукленото изкуство, след като в международен контекст са оценени репертоарът на театъра и постигнатото художествено ниво на спектакъла „Лъжливото овчарче“. Постановката се отличава с фолклорна тематика, оригинална сценография на Мария Ибришимова и жива музика, записана в студио с автентични инструменти като гъдулка и кавал. В творческия екип участват режисьорите Венера Нечкова и Краси Кирчев, а на сцената зрителите ще видят актьорите Павел Кинчев, Петър Гайдаров и Яна Генчева.

„Лъжливото овчарче“ вече има активен сценичен живот с турнета в различни градове в страната и е сред заглавията, които се радват на силен интерес от страна на публиката. Участието във фестивала в Нанчонг дава възможност за обмен на опит, уъркшопи и професионални дискусии, както и за представяне на българския фолклор пред международна публика.

Екипът на Държавен куклен театър – Габрово ще пътува в пълен състав, за да представи спектакъла в три последователни дни на различни сцени в рамките на форума. Участието се реализира с подкрепата на Община Габрово, Общински съвет – Габрово и Фондация „Лъчезар Цоцорков“, които съдействат за покриване на разходите по пътуването и логистиката на трупата.

Паралелно с международното участие театърът подготвя и празнична програма за Коледа, в която централно място заема новият интерактивен спектакъл „Дядо кой?“ за най-малките зрители. От 1 декември кукленият театър отваря традиционния си коледен кът и пощенска кутия за писма до Дядо Коледа, превръщайки фоайето си в приказно пространство за деца и възрастни.

