Крос „Диана“ ще се проведе за петдесет и девети пореден път в Ямбол

Петдесет и деветото атлетическо състезание в България крос „Диана“ ще събере отново в Ямбол най-добрите бегачи.

Състезанието ще е на 31 октомври, петък, а стартът ще бъде даден в 10:00 часа пред сградата на Община Ямбол, където ще бъдат и финалите. Спортното събитие се организира с подкрепата на Община Ямбол, Българска федерация по лека атлетика и Клуб по лека атлетика „Тунджа“ – Ямбол.

Заявки за участие в състезанието могат да бъдат подавани на имейл k.iorgova@gmail.com в клуб по лека атлетика „Тунджа“. Освен записаните участници, в мероприятието ще се включат и ученици от пети до дванадесети клас от различни ямболски училища.

Ямбол ще разчита на доброто представяне на спортистите от различните клубове по лека атлетика в града.

Целта на състезанието е да популяризира бяганията на средни и дълги разстояния и шосейните бягания, както в страната, така и Ямбол.

Традиционният републикански лекоатлетически крос „Диана“, превърнал се в спортна емблема за Ямбол, събира едни от най-добрите участници. За първи път се провежда на 4 декември през далечната 1966 г. по инициативата на покойния вече заслужил треньор Велислав Велев. Първата надпревара се провежда по алеите на Градския парк със старт и финал пред зала „Диана“, но през годините, както ще бъде и на сегашното издание, се е случвало мястото да бъде променяно. Основна заслуга за запазването на надпреварата, чрез своя неспирен ентусиазъм, има един от най-изтъкнатите и вещи треньори в бяганията на средни и дълги разстояния у нас – Йордан Атанасов.

