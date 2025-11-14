КРИСТИАН ВАКЛИНОВ ПРЕДСТАВИ В БАНСКО СВОЯТА КНИГА-ЕНЦИКЛОПЕДИЯ „РОДОПСКА ТЕСНОЛИНЕЙКА“

В Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров – 1894“ – Банско се състоя впечатляваща премиера на най-новата книга-енциклопедия на Кристиан Ваклинов – „Родопска теснолинейка“. Изданието е плод на над десетгодишна посветеност и изследователска работа и отдава заслужена почит на единствената действаща теснолинейка в България – легендарната линия „Септември – Добринище“.

Книгата събира в себе си богата история, любопитни факти, архивни документи и незабравими човешки истории, вплели се в 125-километровото пътешествие по тесните релси между Септември и Добринище. Любовта на автора към този уникален железопътен маршрут започва още в детството му и днес е превърната в мащабно и ценно издание.

Родопската теснолинейка е не просто транспортна линия, а световно признат туристически символ. Изданието TheGuardian я поставя през 2020 г. на първо място в своята класация „10 от най-добрите живописни железопътни пътувания в Европа“. А през 2025 г. британската туристическа платформа JR Pass подрежда българския маршрут на престижното 6-то място сред най-красивите есенни влакови маршрути в света, редом до легендарни линии като „Tren de Soller“ (Испания) и „Golden Pass Line“ (Швейцария). Маршрутът „Септември – Добринище“ получава впечатляващ рейтинг – 7.81/10.

Над 13 години Кристиан Ваклинов работи всеотдайно, за да популяризира и съхрани тази българска железопътна перла. По време на представянето той благодари на многобройната публика и подчерта, че е само „лицето на една дълга и успешна кампания“.

Кметът на Община Банско Стойчо Баненски също поздрави младия автор, подчертавайки, че големият му ентусиазъм и труд превръщат Родопската теснолинейка в гордост за целия регион. Той припомни, че линията вече е част от големи събития – използвана е за транспортиране на участниците в Банско Байк Фест 2025, а година по-рано се превърна в истинско „Джаз влакче“ по време на емблематичния Банско Джаз Фестивал.

Премиерата в Банско отново доказа, че Родопската теснолинейка е не просто железопътна линия, а жива легенда, която продължава да вдъхновява поколения българи и гости от цял свят.

