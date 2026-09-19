„Крилете на вестителя“ на Родопския драматичен театър гостува в София тази вечер

Спектакълът по стихове на Борис Христов ще бъде представен от 19:00 часа на сцената на театър „Българска армия“

Спектакълът „Крилете на вестителя“ на Родопския драматичен театър „Николай Хайтов“ ще бъде представен тази вечер от 19:00 часа в театър „Българска армия“ в София.

Постановката е създадена по стихове на Борис Христов и предлага на публиката сценичен размисъл за тишината, човешката близост, красотата и светлината, които често остават на заден план в забързаното ежедневие.

Режисьор на спектакъла е Иванка Шекерова, а ръководител на проекта – Мариан Бозуков. Художник е Весела Стаменова, сценографията е дело на Виктория Ризова, а музиката е на Иван Пичуров.

„Крилете на вестителя“ поставя пред зрителя въпроси за нежността, мечтите и „полета на душата“. Поезията на Борис Христов не предлага готови отговори, а се превръща в отправна точка за размисъл и връщане към собствената чувствителност.

Спектакълът е замислен като покана към зрителя отново да се докосне до тишината, светлината и емоцията между думите и стиховете.

На сцената участват Божана Мановска, Преслава Георгиева, Борис Хаджийски, Искра Йосифова, Васил Читанов, Ива Караманчева, Велизар Емануилов, Костадин Беленозов, Евгени Паунов, Стоян Пенсов и Полина Табакова.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

От Община Смолян отправиха специално послание към екипа на Родопския драматичен театър и благодариха на актьорите и създателите на постановката, че пренасят родопската чувствителност и поезията на Борис Христов на голямата столична сцена.

„На добър час, скъпи актьори и създатели на „Крилете на вестителя“ – разперете криле смело, покорете сърцата на публиката в театър „Българска армия“ и докажете, че тишината и поезията от Родопите имат глас, който огласява цяла България!“, пожелаха от общината.