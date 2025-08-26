вторник, август 26, 2025
Крайният срок за регистрация на кладенците е 28 ноември 2025 г.

Община Габрово уведомява фирмите и гражданите на територията на община Габрово, собственици на водовземни съоръжения за подземни води, че в срок до 28.11.2025 г., трябва да подадат заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен (адрес: гр. Плевен 5800, ул. „Чаталджа“ №60), за вписване на съоръженията, разположени в собствения им имот, ако не са вписани в регистъра по чл. 118 г, ал. 3 от Закона за водите.

Заявленията за регистрация на водовземни съоръжения, съгласно изискванията на § 41 на ПЗР на ЗИД на ЗООС, се подават/изпращат в:

Централния офис на БДДР в град Плевен, ул. „Чаталджа“ №60, по удобен за заявителя начин:

– Чрез лицензиран пощенски оператор, в това число куриерска фирма.

– Чрез Система за сигурно електронно връчване с линк за достъп от сайта на Басейнова дирекция „Дунавски район“

– Лично, на Гишето за административно обслужване на БДДР на адрес: град Плевен, ул. „Чаталджа“ №60,

  • За регистрация на кладенци за собствени потребности на гражданите се подава заявление ОБРАЗЕЦ РГ2.

За регистрация на кладенци за собствени потребности на гражданите НЕ СЕ ЗАПЛАЩА ТАКСА.

  • За регистрация на съоръжения за стопански цели се подава заявление ОБРАЗЕЦ РС1.

Законът за водите дава възможност заявленията за вписване да се подават и чрез съответния кмет на община, кмет на кметство или кметски наместник по местонахождение на кладенеца. Кметовете и кметските наместници издават входящ номер за всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни предават на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен постъпилите в този период заявления (§ 41, ал. 8 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите).

Повече подробности относно необходимите документи за регистрация на кладенците за задоволяване на собствени потребности на гражданите и за стопански цели, могат да бъдат намерени на страницата на МОСВ, в секция Води-Актуално/Новини, на сления линк: https://www.moew.government.bg/bg/vodi/aktualno-novini/, както и на сайта на Басейнова дирекция „Дунавски район“.

            Важно е да се отбележи, че водовземните съоръжения, които не са регистрирани в срок до 28.11.2025 г, не могат да бъдат ползвани и същите подлежат на ликвидация за сметка на техния собственик, който носи административна и наказателна отговорност.

