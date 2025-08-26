Крайният срок за регистрация на кладенците е 28 ноември 2025 г.

Община Габрово уведомява фирмите и гражданите на територията на община Габрово, собственици на водовземни съоръжения за подземни води, че в срок до 28.11.2025 г., трябва да подадат заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен (адрес: гр. Плевен 5800, ул. „Чаталджа“ №60), за вписване на съоръженията, разположени в собствения им имот, ако не са вписани в регистъра по чл. 118 г, ал. 3 от Закона за водите.

Заявленията за регистрация на водовземни съоръжения, съгласно изискванията на § 41 на ПЗР на ЗИД на ЗООС, се подават/изпращат в:

Централния офис на БДДР в град Плевен, ул. „Чаталджа“ №60, по удобен за заявителя начин:

– Чрез лицензиран пощенски оператор, в това число куриерска фирма.

– Чрез Система за сигурно електронно връчване с линк за достъп от сайта на Басейнова дирекция „Дунавски район“

– Лично, на Гишето за административно обслужване на БДДР на адрес: град Плевен, ул. „Чаталджа“ №60,

За регистрация на кладенци за собствени потребности на гражданите се подава заявление ОБРАЗЕЦ РГ2.

За регистрация на кладенци за собствени потребности на гражданите НЕ СЕ ЗАПЛАЩА ТАКСА.

За регистрация на съоръжения за стопански цели се подава заявление ОБРАЗЕЦ РС1.

Законът за водите дава възможност заявленията за вписване да се подават и чрез съответния кмет на община, кмет на кметство или кметски наместник по местонахождение на кладенеца. Кметовете и кметските наместници издават входящ номер за всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни предават на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен постъпилите в този период заявления (§ 41, ал. 8 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите).

Повече подробности относно необходимите документи за регистрация на кладенците за задоволяване на собствени потребности на гражданите и за стопански цели, могат да бъдат намерени на страницата на МОСВ, в секция Води-Актуално/Новини, на сления линк: https://www.moew.government.bg/bg/vodi/aktualno-novini/, както и на сайта на Басейнова дирекция „Дунавски район“.

Важно е да се отбележи, че водовземните съоръжения, които не са регистрирани в срок до 28.11.2025 г, не могат да бъдат ползвани и същите подлежат на ликвидация за сметка на техния собственик, който носи административна и наказателна отговорност.

