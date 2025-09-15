Кръстовден в Бургас

На 14 септември – Въздвижение на Честния и Животворящ Кръст Господен, в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Бургас бе отслужена архиерейска св. Литургия.

Богослужението бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с архимандрит Димитрий – протосингел на Сливенска митрополия, ставрофорен иконом Петър Василев – председател на храма, ставрофорен иконом Севастиан Йорданов – духовен надзорник, протойерей Игнатий Ойков, протодякон Александър Нешев, архидякон Вартоломей и архидякон Поликарп.

Песнопенията на утринната изпълниха клиросните певци, а на светата Литургия – хористите на храма.

Преди Литургията бе извършено шествие с Кръста Господен от св. Олтар до средата на храма, където бе положен за поклонение на верния народ.

В словото си Негово Високопреосвещенство митрополит Арсений обърна внимание на величието на празника Въздвижение на Честния и Животворящ Кръст Господен. Владиката припомни събитията от IV век, когато след намирането на Кръста от св. равноапостолна царица Елена, той бил издигнат от Йерусалимския патриарх св. Макарий, за да бъде показан и даден за поклонение на събралия се благочестив народ. „Кръстът“, каза архипастирят „е знамението на победата над смъртта, силата на християните и пазител на целия свят. Ние сме призвани не само да се покланяме на Кръста Господен, но и да го носим в живота си, следвайки Христос и свидетелствайки за Неговата любов и истина“.

В края на словото си Негово Високопреосвещенство отличи с офикията „иконом“ протойерей Игнатий Ойков за неговото ревностно и достойно служение на Христовата Църква.

Facebook

Twitter



Shares