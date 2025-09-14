Кръстовден на Кръстова гора

В навечерието на празника Въздвижение на светия Кръст Господен (Кръстовден) на 13 септември под звуците на празничните манастирски камбани бяха посрещнати Високопреосвещените митрополити – Пловдивският Николай и митрополита на островите Лимнос и Св. Евстратий Йеротей III от Гръцката православна църква, от Преосвещения игумен на светата обител епископ Висарион с братството и множество християни, дошли от всички краища на страната в манастира „Света Троица” на Кръстова гора.

По покана на архипастиря на Пловдивска епархия Празничната вечерня по случай празника отслужи Високопреосвещеният митрополит Йеротей.

В края на богослужението митрополит Николай се обърна с вдъхновено слово към хилядите поклонници, посветено на спасителното значение на Кръста в живота на човека.

Малко преди полунощ по традиция в светата обител започна и празничната утреня, в края на която владиката извърши чина на въздигането – въздвижението на Светия Кръст, както в древността св. Макарий, патриарх Йерусалимски е въздигнал Кръста на Спасителя и осенил всички краища на света в четирите посоки.

Архипастирят на Пловдивска епархия издигна св. Кръст, в който е вградена и частицата от Господния Кръст, и заедно със съслужаващите архиереи се покланяха до земята, пеейки многократно „Господи помилуй”.

След това започна и света Литургия, която възглави митрополитът на Лимнос и Св. Евстатий Йеротей в съслужение с Пловдивския митрополит Николай, Преосвещените епископи Белоградчишки Поликарп и Смолянски Висарион – викарии на митрополита, архимандрит Йероним – протосингел на митрополит Йеротей, архимандрит Максим – епархийски духовен надзорник, архимандрит Петър – клирик на Пловдивска митрополия, архимандрит Евтимий, ставрофорен свещеноиконом Тодор Хаджиев – протосингел при Пловдивска митрополия, ставрофорен свещеноиконом Деян Стоенчев – духовен надзорник, ставрофорен свещеноиконом Василий Кашоров, свещеноиконом Запрян Шиков – секретар на Смолянска духовна околия, свещеници от Пловдивска епархия, митрополитския протодякон Илиян Александров, дякон Ангел Воденичаров – секретар на Пловдивска митрополия, дякон Калоян Миндев и дякон Симеон Даскалов.

Празничните песнопения изпълни митрополитският хор „Св. ап. Ерм” с диригент протопсалт Георги Радев.

По време на тържественото богослужение хилядите свещи, които вярващите бяха запалили, осветяваха околността. Богомолците участваха с внимание и благоговение в светата богослужба. С едни уста и едно сърце всички заедно изповядаха Символа на вярата и казаха Господнята молитва „Отче наш”.

На празничните богослужения присъстваха кметът на Пловдив г-н Костадин Димитров, областният управител на Пазарджишка област г-жа Валентина Кайтазова, военният представител на България в ЕС и НАТО ген.-лейт. Явор Матеев и съпругата му г-жа Невяна Митева, зам.-кметът на Пловдив г-н Иван Стоянов, г-н Георги Цурев – ктитор на светата обител, държавни и общински служители, общественици.

След края на св. Литургия владиката поздрави хилядите поклонници с празника.

Духовното тържество завърши с многолетствие, провъзгласено от митрополитския протодякон Илиян Александров.

