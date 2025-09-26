„Красиви квартали“ продължава и утре в Стара Загора – в района на АПК

И тази събота, 27 септември 2025 г., инициативата „Красиви квартали“ продължава – този път избраният район е АПК. Община Стара Загора призовава всички жители и доброволци да се включат активно в почистването и облагородяването на квартала.

Община Стара Загора ще осигури отново необходимите материали – чували и ръкавици за събиране на отпадъци.

В рамките на инициативата ще бъде обособен и пункт за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, където гражданите могат да предадат ненужните им уреди. Освен това, ще има възможност за предаване на едрогабаритни отпадъци като маси, столове, стара дървена дограма и други мебели.

„Присъединете се към нас и заедно направим АПК по-чист и по-красив квартал“, апелира се от страна на Община Стара Загора.

Началният час на инициативата утре е в 10.00 часа. Сборният пункт е паркингът до жилищен блок на бул. „Патриарх Евтимий“ № 50.

