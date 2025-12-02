вторник, декември 2, 2025
Красимир Герчев: Не съм изказвал мнение за протестите, недопустимо е медия да лъже така

Редактор

Уважаеми съграждани,

Ситуацията в България е сложна, но винаги съм подчертавал, че мирните протести са форма на демократичната ни общност.

Тази сутрин една медия, която „удобно“ заобикаля всичко добро в община Разлог и „удобно“ служи на нечии интереси, отново лъже, безсрамно измисляйки си коментар от мое име относно протестите.

Сценарият се повтаря. Същото беше направено – с лъжлив и измислен коментар от мое име за българския лев и еврото.

Настоявам медията да даде името на журналиста и доказателства, че съм направил коментар за протестите.

В противен случай очаквам ПУБЛИЧНО ИЗВИНЕНИЕ и  опровергаване публикацията си във фейсбук страницата.

Тези безсрамни лъжи целят уронване на престижа на моята личност и ще сезирам съответните органи.

И аз се надявам искрено, че никой не може да излъже хората на община Разлог, защото  имат сетива за лъжа и истина, за добро и за зло.

ИСТИНАТА ВИНАГИ НАМИРА БРОД!

