Края на ноември се очаква строително разрешение за първия лотот АМ Русе – Велико Търново

Проблемът с льосовите почви е преодолян

До края на ноември трябва да бъде издадено разрешително за строеж на Лот 1 от бъдещата автомагистрала между Русе и Велико Търново, стана ясно от проведен информационен ден, посветен на изграждането на инфраструктурния обект. Припомняме, че лот 1 обхваща трасето между Русе и Бяла. На събитието, което се проведе по-рано днес в Бяла, участва и областният управител Драгомир Драганов. Той отбеляза, че вече над 60% от предвидените обезщетения за отчуждените имоти са изплатени. Драганов обясни, че това се равнява на почти 8.5 милиона лева от общо малко над 13.7 млн. лева. Той обясни, че от Областната администрация полагат всички усилия за максимално бързо обработване на постъпилите документи и съответно изплащане на сумите на хората. Драганов сподели още, че магистралата ще има връзка и с новия мост над река Дунав при Русе – Гюргево. Според него това е от ключово значение, защото над 60% от всички превозни средства, преминаващи северната ни граница минават през настоящия Дунав мост. Областният управител посочи още, че само за миналата година в двете посоки през Дунав мост са преминали около 3.2 милиона превозни средства. Драганов отчете, че въпреки основния ремонт на съоръжението трафикът на превозни средства непрекъснато се увеличава през моста. Не на последно място Драганов посочи, че новата магистрала и моста ще имат ключово значение за икономическото развитие на региона след приемането ни в Еврозоната. Колкото до изплащаните обезщетения Драганов сподели, че в землището на община Русе цената на декар стига до 7000 – 8000 лева.

„Това, което трябва да се случи, е до 2029 година най-късно проектът за магистрала Русе – Велико Търново да бъде реализиран. Трябва да се действа бързо“, каза пък ръководителят на Представителството на Европейската комисия (ЕК) в България Йорданка Чобанова. „Проектът е наистина от стратегическо значение за България, но също така и за Европа. Той свързва Балтийско, през Черно море до Егейско море. Този проект ще направи България силен регионален лидер, ще подобри живота на хората и ще адресира и много важен въпрос, свързан с обезлюдяването, който ще направи Северна България по-добър притегателен център за инвестиции и за работни места“, каза още Чобанова. Тя отбеляза още, че след присъединяването на България към Европейския съюз, благодарение на кохезионната политика в страната са изгардени 375 км. пътна инфраструктура, а други над 1700 са реабилитирани.

Мартин Георгиев, директор на дирекция в Министерството на транспорта и съобщенията и ръководител на Програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 отчете, че необходимите средства са осигурени. „Това, което ние можем да кажем, е, че очакваме до края на годината да разплатим поне 300 млн. лева, което е от много голямо значение за цялостното изпълнение на Програма „Транспортна свързаност“. Безвъзмездната помощ, която ние предоставяме за изграждане на този обект – около един млрд. лв., е около 28% от общата стойност, разполагаема по Програма „Транспортна свързаност“. Изпълнението на този проект е от значение не само за конкретната инвестиция, а и за цялостното изпълнение на програмата в срока, в който тези средства са разполагаеми за България“, каза Георгиев.

В рамките на информационния ден беше представен актуалният строителен напредък по трасето на новоизграждащата се магистрала и техническите решения по строителството. Членът на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Венцислав Атанасов уточни, че археологическите проучвания по трасето няма да забавят строителството. Той добави, че обходът на Бяла, по който се работи в момента, трябва да бъде завършен до средата на 2028 година. „Строителството в момента напредва с темповете, които желаем“, каза още инж. Венцислав Атанасов. „Хумусът е отстранен и добрата новина, която е свързана с наличието на льосови почви в района, е, че имаме вече разрешение за строеж и за останалата част от обхода на Бяла, където ще започнем този опитен участък, който е с висок насип с льосов цимент. Разрешението за първия участък, който е от нула до 40-и км, очакваме най-късно до ноември да бъде издадено и там вече да започнат строителните дейности“, допълни инж. Венцислав Атанасов.

На събитието присъстваха редица представители на държавната и местната власт, сред които директорът на Областното пътно управление инж. Стамен Савов.

