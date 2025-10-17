Кръгла маса в Тракийския университет обсъди управлението на качеството във висшето образование

Кръглата маса на тема „Управление на качеството като процес на устойчиво развитие – препоръките на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА)“ се проведе в Тракийския университет – Стара Загора. Събитието беше организирано от ръководството на университета и събра представители на академичната общност, експерти по качество и институционални координатори от различни висши училища.

Сред участниците бяха проф. д.н. Николай Цанков – заместник-ректор по качество, акредитация и следдипломна квалификация на Тракийския университет, проф. д.н. Мариана Антонова Шинтер – заместник-председател на НАОА, и проф. д.н. Станимира Ангелова Куюм – член на Акредитационния съвет на НАОА. Те представиха основните приоритети в политиката на агенцията, свързани със стратегическото развитие, управлението на качеството и институционалната устойчивост.

По време на форума бяха разгледани ключови теми като:

• изграждането на вътрешна система за управление на качеството като стратегическа рамка за развитие на висшите училища;

• ролята на външните заинтересовани страни – работодатели, професионални организации и местни общности – в укрепването на връзката между академичната среда и пазара на труда;

• значението на следакредитационния контрол като инструмент за поддържане на високи стандарти и реална трансформация в университетската среда;

• необходимостта от преминаване от формализъм към автентично качество, основано на устойчивост и академична култура.

Участниците обсъдиха възможности за надграждане на системите за вътрешно оценяване на качеството, засилване на партньорството между университетите и НАОА, както и подходи за повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на висшето образование в България.

Събитието завърши с общо послание за необходимостта от единни усилия между академичните институции, държавните органи и обществото за изграждане на качествено, модерно и ориентирано към бъдещето висше образование.

Тракийският университет потвърждава своя ангажимент към утвърждаване на култура на качество, академична етика и устойчиво развитие. Университетът продължава да следва своята визия за съвременно образование, което подготвя компетентни специалисти и отговаря на потребностите на обществото и икономиката на знанието.

