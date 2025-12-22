Костадин Димитров откри обновената улица „Славянска“ в Пловдив

Кметът на Пловдив Костадин Димитров официално откри обновената улица „Славянска“ в район „Източен“.

Реконструкцията обхваща участъка от ул. „Лев Толстой“ до бул. „Източен“ и е част от последователната политика на общината за подобряване на градската среда и инфраструктурата в районите.

В рамките на проекта изцяло е подменена старата настилка с нова асфалтобетонова. Изградени са нови водопроводи и канализация, обновени са тротоарите, монтирано е ново улично осветление. Допълнително са засадени 54 нови дръвчета, които ще допринесат за по-зелена и по-приятна градска среда за жителите на района.

„Успяхме за 3 месеца да изградим тази важна артерия, която е изключително удобна връзка с бул. „Източен“. Изпълнението е извършено качествено и прецизно, в много бързи срокове“, уточни кметът Костадин Димитров. Той допълни, че в срок се изпълняват и ремонтните дейности по други ключови обекти, сред които югоизточният обход на околовръстния път на Пловдив, ул. „Генерал Колев “ и други.

С реализирането на проекта на ул. „Славянска“ се подобрява не само транспортната достъпност, но и цялостният облик на района, като се създават по-добри условия за пешеходци и велосипедисти.

На откриването присъстваха зам.-кметовете Иван Стоянов, Хакъ Сакъбов и кметът на район „Източен“ Емил Русинов.

Facebook

Twitter



Shares