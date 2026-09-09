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Косене и подрязване на растителност в различни райони на Габрово до 11 септември

Недялко Тенев

От ОП „Благоустрояване“ призовават гражданите да съобразят паркирането си между 7:00 и 16:00 часа

Отдел „Озеленяване“ към ОП „Благоустрояване“ извършва косене, подрязване на храсти и премахване на опасна растителност в различни части на Габрово в периода от 8 до 11 септември. Дейностите се изпълняват по предварително изготвен график.

В район „Център“ се косят тревни площи и се подрязват храсти около ул. „Д-р Никола Василиади“, ул. „Стефан Караджа“, автогарата, ската на ул. „Брянска“, ул. „Емануил Манолов“, ул. „Чардафон“, парк „Гълъби“ и Градинката с мечето.

В район „Североизток“ работата обхваща ул. „Йоан Предтеча“, ул. „Извора“, ул. „Черковна“, ул. „Веселец“ и улици в кв. „Камъка“. Освен косене и подрязване на храсти там се премахват и клони, надвиснали над уличната мрежа.

Екипи работят и около язовир Синкевица, където се почиства алеята, коси се, премахва се самонастанила се растителност, плевят се декоративни храсти и се кастрят сухи и опасни клони. Предвидено е и поливане на цветя, храсти и дървета.

В южната част на Габрово дейностите включват района на VI ОУ „Иван Вазов“, бул. „Хемус“, ул. „Елин Пелин“, ул. „Тотьо Иванов“, IV основно училище и детска градина. Там се косят тревни площи и се премахват опасни дървета и клони.

Работа е планирана и по пътищата към селата Борското и Ясени, където се кастрят опасно надвиснали над пътното платно клони. Специализирана техника на общинското предприятие е ангажирана и по бул. „Хемус“, ул. „Елин Пелин“ и около язовир Синкевица.

Призив към шофьорите

От ОП „Благоустрояване“ призовават гражданите да съобразят паркирането на автомобилите си в посочените райони между 7:00 и 16:00 часа. Целта е превозните средства да не затрудняват работата на екипите и да се избегне замърсяването им с тревни частици.

Сигнали, свързани с чистотата и озеленяването в Габрово, както и въпроси относно седмичния график могат да бъдат отправяни към ОП „Благоустрояване“.

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