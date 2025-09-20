„КОСА“ – култовият мюзикъл на Опера Пловдив за първи път в Бургас

След бляскавата премиера на Античния театър в Пловдив на 24 август, Опера Пловдив тръгва на своето първо турне с легендарния мюзикъл „Коса“.

Бургас ще бъде сред първите градове, които ще посрещнат спектакъла – 24 септември, 19:30 часа.

Култово заглавие, вечни послания

Създаден през 1967 г. от Джеръм Рагни, Джеймс Радо и композитора Галт МакДърмот, „Коса“ остава в Топ 10 на най-успешните мюзикъли на всички времена. Шест от песните му са сред 100-те най-велики хита на 20-ти век според „Билборд“. Постановката на Опера Пловдив отвежда зрителите отвъд добре познатата филмова версия – към корените и автентичния дух на творбата, с нова режисьорска концепция, впечатляваща сценография и живо, енергично изпълнение.

Творческият екип е: Режисьор – Веселка Кунчева, Диригент – Константин Добройков, Сценография и костюми – Мариета Голомехова, Хореограф – Явор Кунчев, Асистент костюми – Гергана Мантърлиева.

В мюзикъла участват хор, балет и оркестър на Опера Пловдив и солистите: Никеца, Цвети Пеняшки, Елена Сиракова, Едит Унджиян, Майкъл Флеминг, Йоан Попов, Гергана Цакова, Калина Костова, Гергина Пейкова, Габриела Стамова, Елин Стоянова, Михаела Гончева и Тодор Борисов.

Различен прочит и сценични иновации

„Нашият спектакъл е малко по-различен – не е това, което хората знаят от филма“, споделя маестро Константин Добройков. Постановката залага на сценаграфия, която внушава усещане за вятър и движение. В костюмите са вплетени военни символи, които в хода на спектакъла се пречупват в експлозия от цветове – метафора за победата на живота над войната.

Кастинг и сценична енергия

Повече от 100 души се явяват на кастинг за солистичните роли. На сцената 25 изпълнители пеят постоянно – без разделение на „главни“ и „второстепенни“ роли, което създава усещане за сплотена, равноправна трупа и мощна ансамблова енергия.

Силно антивоенно послание

„Коса“ задава въпроси, които звучат болезнено актуално: нужна ли е войната, спасение ли е любовта, как се запазва индивидуалността в свят на подчинение, война ли е расизмът, променя ли властта хората.

„КОСА“ не е просто мюзикъл, а акт на непокорство! Ритуал по отхвърляне. Отхвърляне на нормалното, на удобното, подреденото, на приетото за даденост. Истинският смисъл на „Коса“ не е в хипи-романтиката. Не е в прическите, дрехите или носталгията. Той е в отказа. В отказа да приемеш смъртта като задължение. В отказа да сведеш глава пред новия герой, новата партия, новия генерал, който ще те изпрати на смърт с патриотично разтеглена до темето усмивка. Това не е спектакъл, който предлага утеха. Това е спектакъл, който пита: Кого избираш? Защото изборът не е само политически. Той е телесен и духовен. Живот или смърт. Твоето тяло и твоята душа или нечия власт. „КОСА“ не е нито възпоменание, нито музикален празник. „КОСА“ е предупреждение. Защото нищо не е приключило. Войните продължават. Само се сменят географските координати. И докато има кой да помни, ще има и кой да се съпротивлява. Peace now! Freedom now!“, споделя режисьорът Веселка Кунчева.

