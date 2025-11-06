„Коприна“ на сцената на Културен дом НХК на 10 ноември

„Коприна“ – спектакъл от световна класа гостува в Бургас на 10 ноември.

Постановката на Диана Добрева по романа на Алесандро Барико ще омагьоса публиката в зала „Тончо Русев“ на Културен дом НХК.

На 10 ноември от 19:00 ч. в зала „Тончо Русев“ на Културен дом НХК – Бургас бургаската публика ще има възможност да се потопи в магията на спектакъла „Коприна“ на Драматичен театър – Пловдив. Това е едно от най-впечатляващите театрални събития в съвременния български афиш – пищно, красиво и дълбоко като поема за любовта и човешкия копнеж.

Режисьорът Диана Добрева пренася на сцената едноименния роман на Алесандро Барико, разказващ историята на френския търговец Ерве Жонкур, който пътува до далечна Япония в търсене на копринени буби – и среща там любовта, способна да преобърне целия му свят. Между Европа и Азия, между разума и сърцето, между мълчанието и страстта се ражда една поетична и завладяваща история.

Създадена за програмата НАСЛЕДСТВО на Пловдив – Европейска столица на културата 2019, постановката е първото българско участие в Театралната Олимпиада – най-големия театрален форум в света. „Коприна“ впечатлява с бляскава сценография на Мира Каланова, оригинални костюми на Марина Райчинова, музика от Петя Диманова и видео дизайн на Петко Танчев. Драматургичната адаптация е на Александър Секулов, а преводът на романа – на Толя Радева.

Критиката и публиката определят спектакъла като „поема в движение“, „визуален шедьовър“ и „приказка, която не искаш да свършва“.

„Потресаваща красота… нежност… катарзис…“, „Нещо не от този свят“, „Красота, от която очите ти сълзят“ – споделят зрителите, докоснали се до магията на представлението.

„Коприна“ е не просто театър, а пътешествие – през континенти, през времето и през дълбините на човешката душа.

Два часа на сцената се превръщат в съзерцание на любовта, копнежа и онова крехко чудо, което свързва различни светове и сърца.

Билети на касата на Културна организация „Арт ателие“ в Културен дом НХК

