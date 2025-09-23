КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ на тема: „БУДИТЕЛИТЕ НА СВИЩОВ“

Конкурсът се провежда по случай 1ноември – Ден на будителите, и е за ученици от VI до XII клас от област Велико Търново, област Габрово, област Ловеч и област Плевен. Организира се от Център за регионална интеграция и развитие град Свищов съвместно с отдел Образование на община Свищов и ПДТГ ,,Димитър Хадживасилев“.

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:

1. Да запознае учениците с различни личности (будители) от Свищов допринесли за развитието на културата, образованието и книжовността.

2. Да ангажира учениците в издирване на сведения за будители от град Свищов и влиянието им върху местните участници в развитието на книжовността и културата.

3. Да стимулира творческото мислене на учениците.

4. Да възпитава в учениците дух на родолюбие, и да формира осъзнат интерес към историята.

УЧАСТИЕ:

А/ Есе по избрана тема: Допуска се само индивидуално участие с едно есе. Участникът може да избира от следните тематични направления:

,, Просветители – будители на град Свищов“

,, Влиянието но свищовските будители в моя роден край.“

Влиянието но свищовските будители в моя роден край.“ „ Участието на свищовските будители в църковната борба и просветното движение през Възраждането.“

,, Приносът на свищовските будителите за народностното самосъхранение на българите.“

Обем на текста – максимално до 3 страници. Шрифт Times New Roman размер 12. Разработените есета трябва да съдържат информация за името на автора, неговото населено място, училище и клас. Ако е създаден под ръководството на учител е необходимо да се впише и неговото име. Есетата трябва да бъдат изпратени на crid.svi@gmail.com най-късно до 24.10.2025г.

Основни критерии за оценка и класиране на есе:

• свързаност с темата и спазване условията на конкурса;

• подходящ и оригинален стил с цел най-добро представяне на идеята за целите на конкурса;

Б/ Видеопроект /видеоклип или презентация/:

Допуска се само индивидуално участие на ученици от VI–XII клас с не повече от един видеопроект. Основни параметри на видеопроекта:

• Времетраене – максимално до 5 минути;

• Структурното съдържание на видеопроекта да представя пропорционално заложените в него тематични акценти;

• Оптимално съответствие между картина, звук, субтитри или други пояснителни текстове;

• Първите кадри от видеопроекта трябва да съдържат звукова или текстова информация за наименованието на темата, името на автора, неговото населено място, училище и клас. Ако е създаден под ръководството на учител е необходимо да се впише и неговото име.

Основни критерии за оценка и класиране на видеоклипове:

• Свързаност с темата и спазване условията на конкурса.

• Обективност, оригиналност на идеята, авторски подход при създаването на видеопроекта;

• Времетраене, завършеност, техническо изпълнение и ефекти (музика, анимация и др.).

Окончателният вариант на видеопроекта трябва да бъде изпратен най-късно до 24.10.2025г. Не се допускат допълнителни корекции или ново качване на видеопроект за участие в конкурса след тази дата! Видеопроектите трябва да се прикачат към платформата WeTransfer и адресирани до crid.svi@gmail.com Може да влезете в платформата от тук – https://wetransfer.com. Видеото трябва да е до 2gb размер.

ОЦЕНЯВАНЕ, КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ

Представените в срок разработки се оценяват от независимо жури. Награждаването на победителите ще бъде на специална церемония, която ще се проведе на 7.ХI. 2025г. от 14.00 часа в аулата на ПДТГ ,,Димитър Хадживасилев“- Свищов.

Класираните на първите три места в раздел есе по избрана тема ще получат парични награди, както следва:

I място – 70лв.; II място – 60лв.; III място – 50лв.

Класираните на първите три места в раздел видеопроект ще получат парични награди, както следва:

I място – 70лв.; II място – 60лв.; III място – 50лв.

Всички участници в конкурса, ще получат грамота за участие.

Председател на ЦРИР: проф. Никола Янков

Facebook

Twitter



Shares