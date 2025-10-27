Конкурс за приказка събра заедно AI с беден, но хитър селянин от фолклора

Тържественото връчване на наградите ще се случи в четвъртък, от 16.30 часа в къща музей „Гео Милев“ като част от програмата на Есенните литературни дни в Стара Загора

Какво е общото между традиционен герой от българския фолклор, популярен със своята мъдрост, хумор и любов към анекдотите и изкуствения интелект? Че ще се „срещнат“ в национален конкурс за авторска приказка. Седмото му издание бе организирано отново от Община Стара Загора и Народно читалище „Родина-1860“.

Тържественото връчване на наградите ще се проведе на 30 октомври 2025 г., четвъртък, от 16.30 часа в къща музей „Гео Милев“. Събитието е част от програмата на Есенните литературни дни в Стара Загора.

В Националния конкурс за авторска приказка 2025 г. „Хитър Петър и изкуственият интелект“ са взели участие впечатляващ брой автори – 59, от цяла България и от нашенци, живеещи в чужбина. Сред държавите са Южна Африка, Великобритания, Германия и др. Целта е да се провокират творческата мисъл и емоция у авторите и да се открият млади творци, които не са работили в жанра. Единственото възрастово ограничение за авторите е да са пълнолетни.

Тази година журито на конкурса е било в състав:

Валентин Попов – български писател, издател, уеб и графичен дизайнер – София;

Явор Цанев – автор на стихосбирки и сборници с разкази – Русе;

Димитър Никленов – писател, драматург, ръководител на Клуб „Млад писател“ и редактор на в-к „Teen’s Paper“ – Стара Загора.

След прочита на 59-те приказки, решението на журито е следното:

Първа награда – Диана Павлова от Пловдив. Нейната награда е осигурена от председателя на Общинския съвет в Стара Загора Ивета Лазарова.



Втора награда – Елиса Хес – Стара Загора;

Втора награда – Ивелина Радионова – Провадия;

Втора награда – Бончо Бончев – Стара Загора;



Трета награда – Иван Трифонов – Казанлък;

Трета награда – Стефка Николова – Котел;

Трета награда – Елена А. Лори – Южна Африка в съавторство с Валентин Иванов – Германия;



Награда за поетичен език – Димка Кабаиванова – Стара Загора;



Награда за творческо постижение – Диана Фъртунова – Бургас.



Награди на Клуб „Млад писател“:

Павлина Николова – Пловдив;

Весела Колева – Чирпан;

Анета Кехайова – Рудозем;



Награда за най-успешно съчетание на фантазия и технологии – Динко Танев – Стара Загора;



Награда на НЧ „Родина-1860“ – Димитър Петров – Разград.





Приказките на всички наградени автори ще бъдат публикувани в сборник, като всеки отличен ще получи екземпляри от изданието. Самият сборник ще бъде представен също на 30 октомври от 16.30 часа.

По време на събитието ще има щанд за продажба на книги, издадени от присъстващите автори. Всички те ще имат възможност да представят своите творби пред гостите и да раздадат автографи.

Организаторите канят всички автори, участвали в конкурса, независимо дали са наградени, или не, да се присъединят, за да създадат нови творчески контакти, да обменят идеи и умения при писането на приказки.

