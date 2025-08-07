Концерти, театрални постановки и летни инициативи са част от културната панорама за август

Шуменци и гости на града могат да се включат в седмицата на „Лято Арт“, която ще продължи до 8 август (петък)

Културната панорама за месец август включва различни музикални, театрални и празнични събития.

На 12 август (вторник) от 20:30 ч. в Летния театър в Шумен ще се играе театралната постановка „Отчаяни съпрузи 2: Бракувани“. Входът е с билети.

Празникът на кв. „Макак“ ще бъде отбелязан от 19:30 ч. на 16 август (събота) в НЧ „Просвета-1926“.

Театралната постановка „Извънредно положение“ ще бъде представена на шуменци на 20 август (сряда) от 20:30 ч. в Летния театър. Входът е с билети.

Село Салманово организира на 22 август (петък) Парад на динените фенери, който ще включва състезания и забавни игри. Той ще започне в 17:00 ч. в парка на селото. В събота, 23 август, самодейци към НЧ „Развитие-1895“, групи за изворен фолклор и танцови фолклорни формации ще представят празнична програма, която ще започне в 18:00 ч. отново в парковото пространство. Гост на вечерта ще бъде певецът Петър Кирилов. Двудневните събития се организират по случай Фестивала на динята в село Салманово.

На 25 август (понеделник) от 20:30 ч. в Летния театър ще се играе постановката „Грамофонът“ с участието на Виктор Калев. Входът е с билети.

Концертът на Тони Димитрова, който е част от националното ѝ турне „Бъди щастлива, Ани!“, ще се проведе на 26 август в Шумен. Той ще започне в 21:00 ч. в Летния театър. Входът е с билети.

Културните събития за месеца ще приключат с концерт от турнето на рок група Б.Т.Р. на 28 август (четвъртък). Началният час е 21:00 ч. в Летния театър в Шумен, а входът е с билети.

