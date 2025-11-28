Концерти, работилници, изложби и специални инициативи за Коледа през декември в Разград

пред местните медии днес богатата културна програма и украса, която Община Разград подготви за Коледните и Новогодишни празници.

Празнични концерти, работилници, изложби и специални инициативи, подготвени от културните институции и партньори на общината ще се случват през целия месец декември и ще допринасят за коледното настроение на жителите и гостите на Разград.

Кметът Добрин Добрев съобщи, че както вече стана традиция, се запазват елементите в коледната украсата, които са се утвърдили и харесали на жителите и гостите на града – светлините по Часовниковата кула, фонтана с момченцата, звездното небе на площад „Независимост“. В централната градска част и около ключови пространства ще бъдат разположени нови светещи мотиви и декоративни елементи, сред които:

• светлинни стрингове, които ще обогатят украсата от миналата година по пешеходната зона на бул. „България“

• светещи топки – в няколко локации, сред които площад „Стефан Стамболов“ и градинката до Държавния архив

• светлинни мрежи

• нови обемни 3D мотиви – голяма триизмерна светеща звезда, 3D фигура на елен, декоративни „мотиви тип „цвете“ , които ще подчертаят празничната атмосфера на централната част.

• елементи от коледната украса има и по кварталите на Разград.

Новите елементи са подбрани така, че да създадат по-богата празнична атмосфера, да подчертаят зимното очарование на града и да допринесат за създаването на уют, топлина и настроение – заяви Кметът Добрин Добрев.

Нова е локацията на Коледния базар – той ще е на площад „Момина чешма“-Ларго, като там също празничната украса е дообогатена с нови светещи лед стрингове. В деветте дървени къщички ще се продават хранителни продукти и коледни сувенири. В централната част на града ще пътува коледно влакче, ще има и въртележка и други забавления за децата. Детските атракции ще са в района между Художествената галерия и джамията. В централната част на града ще има и локации за хранене и греяно вино.

Запалването на светлините на градската коледна елха – дървото, което бе засадено миналата година зад паметника на Майстор Манол – ще бъде на 8 декември от 18:00 ч. на откритата сцена. Събитието под надслов „Коледно сияние“ ще бъде съпроводено с музикална програма, забавления и откриването на Коледния базар.

През декември по традиция ще има коледни концерти на: Разградска филхармония, Капански ансамбъл, Спектакъл за деца на Театрално-музикалния център и други. И тази година ще има концерт с кауза на възпитаниците надетските градини. Събраните средства ще са в подкрепа на кампания „Аз вярвам и помагам“, която е за закупуване на детски линейки.

Малките жители на града ще имат възможност да се включат в множество коледни творчески работилници в: Етнографския музей, стола на ОП „Столово хранене“, както и на открито край сцената до коледната елха. При неподходящи метеорологични условия събитията на открито ще се преместват в Общинския културен център.

На специална церемония на открито ще бъдат наградени и талантливите деца на Разград, лауреати от национални конкурси, състезания. Тази година те са внушителен брой, като средствата, които Общинският съвет гласува, са разпределени съобразно подадените заявления от нарочно назначена от Кмета комисия.

На откритата сцена ще се проведе и церемонията по награждаване на най-добрите спортисти за 2026 г.

В навечерието на Коледа на 23декември по улиците на града ще премине коледарско шествие, чиито лъчове ще се съберат около градската елха, където във фолклорнатапрограма ще се включат и клубовете за народни хора в града.

За втора година Община Разград обявява конкурс за коледна украса на къщи, блокове, търговски обекти и обществени сгради. Заявления се приемат на ел.поща на отдел „Култура“ до 12 декември.

Ще има и семейни коледни игри, тази година организирани в партньорство с „Титаните“.

Новогодишен концерт на 31 декември от 23:00 ч. на откритата сцена с участието на Трио VIVA и фолклорна формация.

„Каня всички жители и гости на града да се включат активно в мероприятията и да допринесат за още по-доброто настроение, което сме се постарали да създадем с коледната украса и програма. Тези празници, освен че са семейни, носят дух на взаимна подкрепа, топлина и обич и за нас ще е удоволствие да ги споделим с всички нас.“ – каза още Кметът Добрин Добрев.

