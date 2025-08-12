Концерти и спортни прояви в богатата празнична програма за Деня на Варна

Община Варна подготви богата и разнообразна празнична програма по повод 15 август – Деня на града.

Тя ще се проведе в периода 15–17 август и бе представена днес на пресконференция от изпълняващия длъжността кмет Павел Попов.

Празникът започва с тържествена света литургия по случай Свето Успение Богородично, която ще бъде отслужена в Катедралния храм от 8:30 ч. В 10:30 ч. на площад „Св. Св. Кирил и Методий“ ще бъде издигнат флагът на Варна, а в 19:30 ч. в Летния театър е официалната церемония по награждаване с почетни звания и отличия на заслужили варненци.

В 20:30 ч. на сцената в пространството около Пантеона в Морската градина започва и празничният концерт с участието на световноизвестния изпълнител DJ BoBo, както и DJ FABRIZIO PARISI & TIMAS, DARA, GERY-NIKOL, VENZY. В програмата е предвидено и лазерно-мултимедийно шоу, а 3-минутната празнична заря е с начален час 23:00 часа. Концертът продължава час и половина след полунощ.

На същия ден, от 20:30 ч., на площад „Независимост“ е класическият концерт край фонтана, а от 21:30 ч. на входа на Морската градина започва традиционният вечерен крос по случай Деня на Варна.

Сцената на Пантеона ще събере почитателите на съвременната музика и на 16 август (събота), когато там ще излязат познатите варненски изпълнители Атанас Колев, Боро Първи, Tino, Атанас Кателиев, Vick, Симона Статева, Виктория Благоева, Galina & Raya, Ума и Дума, The Center World, Creators, Connection Crew.

Концерти в Летния театър са организирани в още два дни. На 16 август от 20:00 ч. е фолклорният концерт с участието на Валя Балканска, Трио „Фида“, Фолклорен ансамбъл „Варна“ и други изпълнители, а на 17 август от 19:00 ч. са изпълненията на детски школи при Общинския детски комплекс, младежки състави към народните читалища, НУИ „Добри Христов“, СУХНИ, „Бънджи Сингърс“ и др.

В съпътстващата програма за празника са предвидени множество разнообразни събития на още локации в града: шоу за малки и големи на сцена „Раковина“, XXV Международна ветроходна регата „Кор Кароли“ и XXIII Международно биенале на графиката. Ще се проведе още Морски фест Варна 2025 на плажа в кв. „Аспарухово“. Сред спортните събития са и X Шахматен фестивал за купата на Община Варна, Международен турнир по тенис на маса „Млади надежди“ и Отворен турнир по тенис на маса Купа Варна.

Всички прояви от празничния афиш са напълно безплатни. С решение на Общинския съвет денят е почивен за варненци.

Подробна празнична програма за Деня на Варна – Свето Успение Богородично

Официална част

15.08.2025 г.

08:30 ч. – Катедрален храм „Успение Богородично“ – Тържествена света литургия по случай Свето Успение Богородично – Ден на Варна

15.08.2025 г.

10:30 ч. – Площад „Св. Св. Кирил и Методий“ – Издигане флага на Варна

15.08.2025 г.

19:30 ч. – Летен театър – Церемония по награждаване с почетни звания и отличия и тържествен концерт

15.08.2025 г.

20:30 ч. – Сцена в Морската градина (пространството около Пантеона) празничен концерт с участието на: DJ BOBO, DJ FABRIZIO PARISI & TIMAS, DARA, GERY-NIKOL, VENZY и Лазерно-мултимедийно шоу

15.08.2025 г.

23:00 ч. – Първа буна – Празнична заря

16.08.2025 г.

20:00 ч. – Летен театър – фолклорен концерт с участието на: Валя Балканска, Трио „Фида“, Фолклорен ансамбъл „Варна“ и др.

16.08.2025 г.

20:30 ч. – Сцена в Морската градина (пространството около Пантеона)

Гласът на Варна с участието на: Атанас Колев, Боро Първи, Tino, Атанас Кателиев, Vick, Симона Статева, Виктория Благоева, Galina & Raya, Ума и дума, The Center World, Creators, Connection Crew

17.08.2025 г.

19:00 ч. – Летен театър – Гласът на Варна с участието на: Детски школи при Общинския детски комплекс, Младежки състави към народните читалища, НУИ „Добри Христов“, СУХНИ, „Бънджи Сингърс“ и др.

Съпътстваща програма

14 – 18.08.2025 г.

10:00 ч. – Морска гара Варна – XXV Международна ветроходна регата „Кор Кароли“

14.08.2025 г.

18:00 ч. – Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ – XXIII Международно биенале на графиката

15.08.2025 г.

09:00 г. – Юнашки салон – X Шахматен фестивал за купата на Община Варна

15.08.2025 г.

09:00 ч. – Плаж „Аспарухово“ – Морски фест Варна 2025

15 – 17.08.2025 г.

10:00 ч. – ДКС, зала 20 – Международен турнир по тенис на маса „Млади надежди“

15.08.2025 г.

19:00 ч. – Сцена „Раковина“ – 26 години заедно НСОРБ и Богдан Томов – шоу за малки и големи

15.08.2025 г.

20:30 ч. – Площад „Независимост“ – Класически концерт край фонтана

15.08.2025 г.

21:30 ч. – Вход на Морската градина – Вечерен крос по случай Деня на Варна

16 – 17.08.2025 г.

10:00 ч. – Collizeone Table Tennis Arena – Отворен турнир по тенис на маса Купа Варна

