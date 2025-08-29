Концертът на Кичка Бодурова и гръцкия певец Диогенис – „Готови ли сте за … парти“ ви обещава истинско забавление днес, 29 август, от 20.30 часа на сцената на Летен театър Бургас.

Прелетяла сцените на почти целия свят, тя винаги носи със себе си любовта към родния Бургас и никога не забравя да се върне „У дома“. А тази вечер ще бъде още по-специална – с участието на изключителния гръцки певец Диогенис, който ще допълни магията със своята чувствена и емоционална музика. Очаква ви вечер, в която спомените оживяват, а музиката говори повече от думи.

Не пропускайте възможността да чуете както вечните хитове, така и новите песни на живо! Не оставяйте покупката на билет за последния момент – вземете го още сега от каса „Часовника“! Местата са ограничени, а билетите свършват бързо!

Билетите са в продажба в Билетен център „Часовника“ с работно време понеделник-петък от 10.00 до 18.00 часа. А също и в мрежата на www.grabo.bg и www.eventim.bg.

За повече информация: 0898 420 537 – президент на „Арт Мелпомена“ Галя Петкова.

