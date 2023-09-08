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Концерт в подножието на Монумент Света Богородица „Хасково, бъди благословен!“

Редактор

Хор „Родна песен“ и Камерен оркестър Хасково представиха първия по рода си концерт в подножието на Монумент Света Богородица „Хасково, бъди благословен!“

Класически произведения и хорови песни плениха десетките зрители на уникалния концерт. За финал солистката Йоана Митева изпълни химна на Хасково с Камерен оркестър Хасково с диригент Цанислав Петков и смесен хор „Родна песен“ с диригент Мартин Антонов.

#ХасковоМоже #ХасковоБъдиБлагословен

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