неделя, август 24, 2025
Концерт-спектакълът на ансамбъл „Чинари“ – „Сватбари“ в Летен театър – Бургас се отменя

Концерт-спектакълът на ансамбъл „Чинари“ – „Сватбари“, който трябваше да се проведе на 25 август 2025г. в Летен театър – Бургас, се отменя.

Всеки, който е закупил билет за това събитие може да го върне на мястото, от което е закупен. 

Процедура за връщане на билети, закупени през  Eventim.bg: Сумите за билетите, закупени посредством партньорската мрежа на Eventim.bg, се възстановяват от конкретния обект, от който са закупени.

В случай, че билетите са закупени от сайта на Ивентим БГ и платени с карта е необходимо да се изпратят до централен офис на Ивентим БГ – София, ул. „6-ти септември“ 58 и до 7 работни дни ще бъде възстановена сумата по кредитната карта, с която са закупени.

Организаторите се извиняват за причиненото неудобство.

Билети, закупени с опция print@home и eticket се връщат по имейл до info@eventim.bg

