Концерт Съкровения на 23 септември

Вълнуващо музикално пътешествие с обичани канцонети и популярна българска музика ще поднесе на великотърновската публика с концерта „Съкровения“ съставът на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ – В. Търново. Музикалният спектакъл ще се проведе на 23 септември от 19 часа в голяма зала на МДТ и е посветен на Деня на Независимостта на България.

В тази истинска музикална феерия участват оркестърът и солистите на театъра заедно с обичания Орлин Горанов. Диригент на концерта е маестро Васил Вълчев, а водещ – актьорът Цветелин Илчев. На сцената ще блеснат звездите на МДТ Теодора Петрова, Миряна Калушкова и Цинг Фанг Хъ, известният тенор Михаил Михайлов и любимката на Велико Търново Гергана Стоянова.

В програмата са включени произведения на Леонкавало, Лехар, Къртис, Гардел, Нино Рота, Ч. Биксио, Лучо Дела, Д. Фостър, Д. Модуньо и Фр. Сартори. Публиката ще се наслади на сюита от филма „Кръстникът“ и на страстното танго „Por una cabeza“ от лентата „Усещане за жена“, в което солист на цигулка е Мария Павлова. Ще звучат и любими италиански песни, оставили трайна следа в музикалната история. Харизматичният Орлин Горанов ще изненада великотърновци и гостите на града с вечните „Parla piu piano“, „Mamma“, „Mattinata“, както и любими песни от своя златен репертоар.

Концертът „Съкровения“ е третият съвместен проект на великотърновския театър с Орлин Горанов. Премиерата на концерта беше за празника на Велико Търново през март. От тогава съставът на МДТ е гостувал със „Съкровения“ в 13 български града, включително и в София. Успешното турне с концерта продължава и през септември в Разград и Троян.

Билети за празничния концерт „Съкровения“ се продават на касата на Музикално-драматичния театър, онлайн на сайта на https://teatarvtarnovo.com/ и в grabo.bg.

