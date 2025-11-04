Комплексът за социални услуги за деца и младежи отбеляза 10 години от своето създаване

Навършиха се и 15 години от разкриването на първия Център за настаняване от семеен тип във Варна

Във Варна бяха отбелязани 10 години от създаването на Комплекса за социални услуги за деца и младежи и 15 години от разкриването на първия Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ Могилино). На празничното събитие на социалната структура, която обединява усилията на много специалисти в подкрепа на децата и младежите в риск, присъстваха представители на държавни и общински институции, свързани със закрила на детето, социално подпомагане и др., екипът на комплекса, гости и приятели от съсловните организации в общността.

В рамките на Комплекса за социални услуги за деца и младежи – гр. Варна функционират осем Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ). Шест от тях са специализирани за деца и младежи с множество увреждания и два за деца и младежи без увреждания. Общият капацитет на всички е 108 места – малка бройка в сравнение с броя на децата и младежите, които се нуждаят от семейство и дом във Варна. Общо 85 човека – обслужващ персонал и специалисти, се грижат за тях, за да им осигурят среда, близка до семейната.

Първият по рода си такъв център е създаден през 2010 г. и в него са изведени децата от дома в с. Могилино. Другите седем центъра са създадени по проект „Да не изоставяме нито едно дете”.

Всеки от осемте Центъра за настаняване от семеен тип представлява социална услуга от резидентен тип и е част от голямото семейство на Комплекс за социални услуги за деца и младежи, лишени от родителска грижа. Те са едновременно дом, училище, убежище, общност за деца и младежи в неравностойно положение, които са настанени там, защото това е единствената им алтернатива за семейна, здравна и образователна грижа, уютен и сигурен подслон. В центъра от семеен тип всяко дете и младеж има индивидуален план за подкрепа, развитие и грижа, като с тях работят специалисти в зависимост от индивидуалните им потребности. За тези най-уязвими групи на обществото се полагат денонощни грижи от детегледачи, възпитатели, рехабилитатори, социални и медицински работници, трудотерапевти, психолози и много други всеотдайни и смели хора. Доставчик на социалната услуга е Община Варна.

Екипът на Комплекс за социални услуги за деца и младежи полага непрестанни усилия повече хора да се посветят на каузата за качествена социална грижа за децата и хората в неравностойно положение; да има повече будни активни умове, които да изберат за професия грижата за лица в нужда и да превърнат тази работа в своя мисия, защото вярват, че всяко дете и млад човек заслужават дом, любов и шанс за пълноценен живот. Екипите работят и за промяна нагласите на обществото към този тип социални услуги на територията на града и в страната, равностойни условия за живот, хуманно отношение и разбиране към хората в нужда, както и достойно заплащане на заетите в сектора.

Facebook

Twitter



Shares