Комплексът за социални услуги в Стара Загора кани утре на две събития, посветени на приемната грижа

Фокусът е върху митовете и истините за приемната грижа, ролята на институциите и общността като фактор за подкрепа на децата и семействата в риск

Две събития, посветени на приемната грижа и правата на децата, предстоят утре, 4 декември 2025 г., в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора. Те ще бъдат осъществени съвместно с Националната асоциация по приемна грижа и със съдействието на Община Стара Загора.

Събитията са част от инициативата „Приемни семейства с права, деца с бъдеще“, която реализираме по проект „Права и ценности“, финансиран от ЕС и Фондация „Работилница за граждански инициативи“, оповести авансово директорът на Комплекса за социални услуги Диана Димова.

От 13.30 до 15.30 часа ще се проведе обучение за професионалисти: учители, социални работници, хора от неправителствени организации, специалисти от социални услуги, медиатори, представители на Общината, зам.-кметове, журналисти и активни граждани. Фокусът е върху митовете и истините за приемната грижа, ролята на институциите и общността като фактор за подкрепа на децата и семействата в риск.

В 16.00 часа предстои откриване на изложбата „ПроменениТЕ – за живота след приемна грижа“. Експозицията на двама фотографи – Владимир Бичев и Радич Банев, представя портретите на млади хора, които напускат приемна грижа след завършване на средното си образование. Всеки портрет е придружен с кратък текст, в който младите хора разказват за своя житейски път, мечтите и плановете си за бъдещето.

Данните на Агенция „Социално подпомагане“ показват, че през 2024 г. 1483 деца са били настанени в приемни семейства, като приемните семейства са били 1721 (6 от тях доброволни, а останалите професионални). През същата година е имало нови 109 семейства, които са преминали през процеса на кандидатстване и са утвърдени за приемни.

Също утре, но между 10.00 до 12.00 часа, в Комплекса за социални услуги ще се проведе среща на приемните семейства от област Стара Загора, които са 53.

Facebook

Twitter



Shares