Комплекс за спортни развлечения за близо 1.3 милиона лева бе открит днес в Ценово

Комплекс за спортни развлечения на повече от 15 дка. бе открит днес в община Ценово. Той е изграден със 100% средства от местния бюджет, като не е използвано държавно или европейско финансиране. „Закупихме терена преди около 3 години, като за по-малко от две години успяхме да изградим всичко това само и единствено със собствени усилия“, каза кметът д-р Петър Петров. Той отбеляза, че стойността на проекта е близо 1.3 милиона лева, като в бъдеще предстои озеленяване и изграждане на нови детски площадки и тенис кортове. Сред гостите на събитието беше и областният управител Драгомир Драганов, който сподели, че ръководството на Общинската администрация в Ценово редовно демонстрира високо ниво на професионализъм и най-вече работа в полза на обществото. Припомняме, че преди по-малко от година кметът на община Ценово д-р Петър Петров бе удостоен със знака на областния управител на Русе. Отличието му бе връчено за съществения му принос към развитието на местната общност и съхраняването на културното наследство и родовата памет в региона. Д-р Петър Петров е пети мандат кмет и по негово време обликът на Ценово значително се промени. „Днес сбъднахме една голяма мечта на Ценово и моя лична. Преди време това място бе гора със стари бараки. Всичко е направено с любов, мислене и чувство за красивото, надявам се да се оцени от всички хора“, допълни кметът. Драганов подчерта, че реализирането на подобни инвестиции с общински средства е от ключово значение за местната общност и целия регион. Комплексът включва басейн с размери 15 x 25 метра и дълбочина между 1.30 и 1.50 метра, както и детски басейн с дълбочина от 70 см. Има и лекарски кабинет, където ще се дават дежурства от медицински лица. Любопитен факт е, че Драганов е и професионален спасител от повече от 15 години, лицензиран от БЧК. Драганов подари и специален комплект, включващ термометър и уред за измерване показателите на водата в басейна. Изградени са и летен бар и ресторант с капацитет над 300 души. Направен е и амфитеатър със сцена за различни мероприятия, включително и концерти. Местата там са 250. Комплексът включва съблекални, места за репетиции, бани и тоалетни, като отговаря на всички европейски изисквания. Именно тук през септември ще се проведе и един от най-големите фестивали в областта – превърналия се в традиция „Ценово пее и танцува“.

На събитието присъстваха регионалният отговорник на ПП ГЕРБ Пламен Нунев, председателят на Общинския съвет Георги Георгиев, кметовете на Иваново, Борово и Ветово съответно Георги Миланов, Валентин Панайотов и д-р Мехмед Мехмед, изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева, председателят на Областния футболен съюз Димитър Димитров – Кулеманса, както и редица представители на местната и държавната власт.

Басейнът към комплекса ще работи от 09.00 до 20.00 часа тази събота и неделя, както и на 16 и 17 август този месец със свободен вход.

След това се очаква да бъде обявена тръжна процедура и да се сключи договор с бъдещ наемател, който ще стопанисва обекта на басейна.

Facebook

Twitter



Shares