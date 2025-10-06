понеделник, октомври 6, 2025
Региона

Комисията за защита на потребителите кани потребители и търговци от община Мездра на информационна среща за въвеждането на еврото в България

Във връзка с предстоящото въвеждане на еврото в Република България, Комисията за защита на потребителите (КЗП) провежда Национална информационна кампания по места, насочена към потребителите и представителите на бизнеса. Инициативата има за цел да обхване всички областни и общински центрове в страната.

В рамките на кампанията КЗП кани потребители и търговци от община Мездра на информационна среща за въвеждането на еврото.

Информационната среща ще се състои на 27 октомври 2025 г. (понеделник) от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Мездра, ет. 4 (гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27).

По време на срещата експерти от КЗП и от Националната агенция за приходите (НАП) ще направят разяснения относно основните етапи, механизми и срокове в процеса по приемане на еврото като национална валута от 1 януари 2026 г., правилата за превалутиране, задълженията на търговците, обмяната на левове в евро и т. н.

Заповядайте на срещата, за да зададете своите въпроси! Очакваме Ви!

