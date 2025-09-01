Комисията за регулиране на съобщенията организира Приемна за граждани в Смолян

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), съвместно с Община Смолян организират приемна за граждани на 10 септември 2025 година.

Събитието ще се проведе от 10 часа в зала 247 на Община Смолян.

Основни теми, по които ще се проведат дискусии с експертите на КРС са:

Покритие на мобилни мрежи, покритие на малките населени места.

Предоставяне на електронни съобщителни и пощенски услуги.

Сключване и прекратяване на договори за съобщителни и пощенски услуги.

Гражданите могат да изпращат предварителни въпроси, сигнали за проблеми и жалби на адрес: pr@crc.bg

