Комисията за регулиране на съобщенията организира Приемна за граждани в Смолян
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), съвместно с Община Смолян организират приемна за граждани на 10 септември 2025 година.
Събитието ще се проведе от 10 часа в зала 247 на Община Смолян.
Основни теми, по които ще се проведат дискусии с експертите на КРС са:
- Покритие на мобилни мрежи, покритие на малките населени места.
- Предоставяне на електронни съобщителни и пощенски услуги.
- Сключване и прекратяване на договори за съобщителни и пощенски услуги.
Гражданите могат да изпращат предварителни въпроси, сигнали за проблеми и жалби на адрес: pr@crc.bg