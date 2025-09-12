Комисия от Община Шумен установи 70 сухи дървета за спешно премахване, кметът изиска компенсаторна програма

Сухите дървета са преимуществено от иглолистни видове, както и от видовете ясен, див рожков, ябълка, софора, джанка, бреза, акация, кестен

Комисията направи оглед на 28 зони, където са описани и сухите клони за премахване

Експертите разработват компенсаторна програма за залесяване и включване на обществеността в този процес

Около 70 са опасните дървета в града, подлежащи на незабавно или бързо премахване. Това са констатациите на експертите от направление „Озеленяване“ в Община Шумен, които извършиха оглед за опасни дървета и клони на територията на града. На 26 август кметът проф. Христо Христов издаде заповед за обстойна проверка и предложения от комисията за мерки, по обезопасяване на зелената система на града. Кметът даде срок преди започването на есенните дъждове обезопасяването да е приключило.

Докладът на комисията е за извършен обход на 28 зони в града. По пешеходната зона на бул. „Славянски“ е установено едно опасно дърво за премахване. В Градската градина, кварталите, жилищните райони, около пазара, по парковете, около автобусните спирки, болницата и др. са установени 70 сухи, наклонени, кухи, заболели, застрашаващи сгради, проводи или пешеходци дървета, които са оценени от експертите като подлежащи на премахване. Сухите дървета са преимуществено от иглолистни видове, които изсъхват поради заболяване. Има дървета за премахване и от широколистни видове като ясен, див рожков, ябълка, софора, джанка, бреза, акация, кестен. Установени са и пет сухи тополи и два изсъхнали ореха, които комисията препоръчва да се премахнат.

С приоритет е обезопасяването на зелената система около детските площадки, училищата, социалните, детски, здравни и други публични сгради и паркинги. Съгласно докладни записки от директори на детски градини и училища за отстраняване на опасни клони и дървета са издадени и съответните заповеди. Те се изпълняват от Общинското предприятие „Паркове и обредна дейност“ по график съобразно наличната техника и вишки.

По указания на кмета проф. Христов експертите разработват компенсаторна програма за залесяване с подходящи видове – според наличните терени, почва, комуникации в терените и др. Целта е да се приложи устойчива стратегия за обогатяване на зелената система и включване на организации и граждани, подкрепящи политиките по опазване на климата. Във връзка с изразени намерения на граждани и организации да залесяват в рамките на града, Община Шумен насърчава хората да изпращат заявки на m.nedelcheva@shumen.bg и m.mihaylova@shumen.bg от звено „Озеленяване“. Ландшафтният архитект и екологът ще дадат насоки на желаещите за подходящи терени, време от годината, метеорологични условия и видове дървета, благоприятни за устойчиво градско залесяване, както и за дървета, годни за засаждане пред входовете. Към момента зони за градско залесяване са определени на ул. „Искър“, при Летния театър, в парка до Общината, по ул. „Владайско въстание“ и в други зони по кварталите, където комуникациите позволяват да се засаждат дървесни видове от недекоративен тип.

Facebook

Twitter



Shares