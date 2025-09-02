Комисия определи участниците в третото издание на Международния пленер по живопис „Плевен’2025“

На свое заседание комисия, назначена със заповед на кмета на Община Плевен, разгледа постъпилите заявления за участие в третото издание на Международния пленер по живопис „Плевен’2025“.

Специалистите определиха творците, които отговарят на условията на утвърдения статут на пленера и които ще могат да се включат в рамките на инициативата от 5 до 9 октомври 2025 г. Пленерът ще завърши с обща изложба, която ще бъде открита на 10 октомври в ХГ „Илия Бешков”.

Комисията е в състав:

Председател – Николай Неделчев – художник, председател на СБХ – клон Плевен. Членове:

Сашо Камбуров – художник, член на Управителния съвет на СБХ; Антон Георгиев – доктор по изобразително изкуство; Иван Велчев – художник; Гюнай Ходжаджиков – гл. експерт в отдел „Култура и туризъм“.

След разглеждане на заявленията и обсъждане са определени с консенсус 10-те художника, които ще участват в пленера по живопис „Плевен’2025“. Това са: Наталия Велева, Галя Тодорова, Румен Атанасов, Стефан Коцев, Весела Николова, Красимира Друмева, Татяна Панайотова, Йелена Цветкович, Марсел Лупце и Лана Джуров. Комисията реши и за двама резервни участници – Хинко Хинков и Катарина Джорджевич. След като последната се е отказала от участие, като втора резерва комисията определи Христо Вачев. Участниците ще рисуват две картини, първата – срещу хонорар, втората ще остане като дарение във фонда на ХГ „Илия Бешков”.

Международният пленер по живопис е учреден през 2021 г. с името „Плевен“. Форумът се организира от Община Плевен и се провежда през 2 години в периода септември – октомври.

