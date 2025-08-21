Комисия, определена със заповед на кмета Живко Тодоров, се срещна съссобствениците на имоти в „Седми километър“, пострадали от пожара
Със заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров е сформирана
комисия във връзка с възникналия на 17 август пожар в района на вилна
зона „Седми километър“, довел до материални щети. Неин председател е
Делян Иванов, директор на Дирекция „Правни дейности, обществен ред и
административно обслужване“, а в състава ѝ влизат представители на
различни общински структури и Дирекция „Социално подпомагане“.
Задачата на комисията е да извърши първоначално обследване и да определи
необходимостта от предоставяне на възстановителна помощ за хората,
пострадали от пожара в местността.
Всички участници в комисията, заедно с представители на полицията, РС
„Пожарна безопасност и защита на населението“ и Дирекция „Социално
подпомагане“, са провели първата си среща със сдружението на
собствениците на имоти в „Седми километър“. Това съобщи инж. Ангел
Стоманярски, главен експерт в Дирекция „Общински проекти, безопасност на
движението и контрол по строителството“ и член на комисията.
ОД на МВР ще направят опис на къщите и на техните собственици.
Представителите на ДСП са разяснили какви са условията, на които хората,
изгубили имуществото си, трябва да отговарят, за да получат помощ от
страна на държавата. Доброволното формирование остава в готовност, е
било решено още на срещата.
Работата на комисията ще приключи с изготвянето на обобщен доклад.