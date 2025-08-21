Комисия, определена със заповед на кмета Живко Тодоров, се срещна съссобствениците на имоти в „Седми километър“, пострадали от пожара

Със заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров е сформирана

комисия във връзка с възникналия на 17 август пожар в района на вилна

зона „Седми километър“, довел до материални щети. Неин председател е

Делян Иванов, директор на Дирекция „Правни дейности, обществен ред и

административно обслужване“, а в състава ѝ влизат представители на

различни общински структури и Дирекция „Социално подпомагане“.

Задачата на комисията е да извърши първоначално обследване и да определи

необходимостта от предоставяне на възстановителна помощ за хората,

пострадали от пожара в местността.

Всички участници в комисията, заедно с представители на полицията, РС

„Пожарна безопасност и защита на населението“ и Дирекция „Социално

подпомагане“, са провели първата си среща със сдружението на

собствениците на имоти в „Седми километър“. Това съобщи инж. Ангел

Стоманярски, главен експерт в Дирекция „Общински проекти, безопасност на

движението и контрол по строителството“ и член на комисията.

ОД на МВР ще направят опис на къщите и на техните собственици.

Представителите на ДСП са разяснили какви са условията, на които хората,

изгубили имуществото си, трябва да отговарят, за да получат помощ от

страна на държавата. Доброволното формирование остава в готовност, е

било решено още на срещата.

Работата на комисията ще приключи с изготвянето на обобщен доклад.

Facebook

Twitter



Shares