Комедийният хит „Тестостерон“ с пловдивска премиера през ноември

Кирил Ефремов, Петър Петков – Шайбата, Борислав Вълов и още популярни актьори излизат на сцената на Дом на културата „Борис Христов“

На 16 ноември от 19:00 часа в Дом на културата „Борис Христов“ ще се състои пловдивската премиера на комедията „Тестостерон“ от Анджей Сарамонович. Спектакълът на Драматично-куклен театър „Константин Величков“ – Пазарджик е под режисурата на Богдан Петканин.

Историята започва със сватба, която така и не се състои. Булката изоставя младоженеца преди олтара, а проваленото тържество се превръща в необичайно мъжко събиране, изпълнено с конфликти, неочаквани приятелства и сблъсъци на характери.

С много хумор и самоирония постановката разглежда отношенията между мъжете и жените, любовта, ревността, приятелството и мъжкото его, като поставя въпроса какво се случва, когато една компания мъже остане сама след провалена сватба.

В актьорския състав влизат Кирил Ефремов, Петър Данов, Петър Петков – Шайбата, Борислав Вълов (Ей Бо), Богдан Казанджиев, Алекс Иванов и Силвестър Силвестров.

Сценографията е дело на Милен Боричев, костюмите са на Виктория Мерджанова, а Мариела Кашева участва в екипа като втори асистент-режисьор.

Пловдивската премиера на „Тестостерон“ е на 16 ноември от 19:00 часа, а билети се предлагат в онлайн платформата Grabo.bg.