Коледно тържество, растеж и признание: КТПП отличи най-успешните фирми от региона

На 13 декември 2025 г. Кюстендилската търговско-промишлена палата (КТПП) събра над 180 гости на своето традиционно коледно тържество в Парк хотел „Кюстендил“. Събитието обедини представители на бизнеса, депутати, институции и партньори, за да отпразнуват успешната година и динамичното развитие на Палатата, която тази година приветства 60 нови фирми, достигайки над 230 членове.

Председателят на КТПП, Ваньо Костадинов, откри вечерта с думите: „Искам да изразя своята искрена благодарност за доверието и активната Ви подкрепа през изминалата година. И през тази година доказахме, че с обединени усилия можем не само да постигаме успехи, но и да създаваме устойчива бизнес среда, да развиваме идеи и да отваряме нови хоризонти. Заедно градим едно бъдеще, в което бизнесът и обществото вървят ръка за ръка напред“.

В словото си г-н Костадинов изрази специална благодарност към народните представители, подкрепящи бизнеса в Кюстендилско: Христо Терзийски, Николай Златарски, Иван Ибришимов, Димчо Димчев и Снежанка Траянска. Той благодари за сътрудничеството на бившия областен управител Александър Пандурски и настоящия областен управител инж. Методи Чимев, както и на местната власт: Николай Дочев – заместник-кмет на Община Кюстендил и Димитър Велинов – председател на Общински съвет Кюстендил, които присъстваха на събитието. „Вашето съдействие, ангажираност и открит диалог са ключови за постигането на съвместни успехи за бизнеса и хората от региона“, подчерта председателят на КТПП.

Особени благодарности бяха отправени и към кметовете на Кюстендил инж. Огнян Атанасов, на Бобов дол – Елза Величкова и на Сапарева баня – Калин Гелев, за постоянната подкрепа към бизнеса и обществени инициативи. Г-н Костадинов изрази признателност и към партньорите на КТПП – Димитър Ташевски от Фондацията за развитие на малки и средни предприятия – Куманово, Невенка Костадинова от Сдружението на предприемачите – Босилеград, Володя Стоянов – съпредседател на БОТО, както и проф. Симеон Ананиев и инж. Мартин Янев от Клъстер „Зелен транспорт“, за тяхната подкрепа и принос за устойчиво развитие и обмен на добри практики.

Поздравителни адреси бяха изпратени от кмета на Кюстендил инж. Огнян Атанасов и народният представител Димчо Димчев, които не успаха да присъстват на празничната вечер. „Настоящото събитие е израз на активната роля на Търговско-промишлената палата – Кюстендил за утвърждаване на предприемаческия дух, за насърчаване на икономическото развитие и за изграждане на устойчиви партньорства в интерес на местната общност. Община Кюстендил високо цени сътрудничеството си с Палатата и усилията ѝ за създаване на благоприятна бизнес среда, привличане на инвестиции и подкрепа на местните предприемачи“, се казва в поздравителния адрес на кмета на Кюстендил инж. Огнян Атанасов.

Специален поздрав към всички присъстващи отправи и областният управител на Кюстендил инж. Методи Чимев. „За мен е чест, удоволствие и привилегия да бъда сред вас. Чест, защото имайки предвид, че когато си поканен от една структура с над 200 члена, винаги е чест! А удоволствие, защото с голяма част от вас сме приятели. Заедно можем повече, когато бизнес,

