вторник, декември 2, 2025
Последни:
Региона

КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БАНСКО

Редактор

5 декември /петък/ – 17:30 часа

Запалване на светлините на Коледната елха
Площад “Никола Вапцаров”

7 декември /неделя/ – 11:00 часа

Коледна БлагоТворителница”
от детските ръце…до детското сърце
НУ “Св. Паисий Хилендарски”, главен вход

10–13 декември – 11:00–18:00 часа

Коледен базар на Потребителите на социални услуги
Подколонно пространство на НЧ “Никола Вапцаров-1894”

13 декември /събота/

Откриване на ски сезон 2025/2026

  • 09:30 часа – Бъндеришка поляна
  • 17:30 часа – площад “Никола Вапцаров”

Фолклорна програма и кулинарно представяне на традиционни ястия

15 декември /понеделник/ – 17:00 часа

Церемония по награждаване на Спортист на годината на Община Банско за 2025 година
Тържествена зала на НЧ „Никола Вапцаров-1894“

20 декември – 20 януари

С аромат на Коледа”, изложба на сдружение “Млади български творци” в подкрепа на Българската Коледа
Туристически информационен център

23 декември /вторник/ – 18:00 часа

Дар от сърце”, коледен концерт на НЧ “Никола Вапцаров-1894”
Голям салон на НЧ “Никола Вапцаров-1894”

31 декември /сряда/ – 23:30 часа

Концерт в новогодишната нощ и празнична заря
Площад “Никола Вапцаров”

1 януари /четвъртък/ – 11:00 часа

Традиционно кукерско шествие
Площад “Никола Вапцаров”

Интересно от мрежата

Вижте още

„Децата го заслужават и ние ще продължим да обновяваме училищните дворове“, заяви кметът Живко Тодоров при откриването на новите спортни съоръжения в ОУ „Георги Райчев“

Редактор

12 културни събития ще се проведат в Шумен през седмицата

Редактор

Факелно шествие в Плевен по повод Деня на народните будители

Редактор

Pin It on Pinterest