КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БАНСКО

5 декември /петък/ – 17:30 часа

Запалване на светлините на Коледната елха

Площад “Никола Вапцаров”

7 декември /неделя/ – 11:00 часа

“Коледна БлагоТворителница”

от детските ръце…до детското сърце

НУ “Св. Паисий Хилендарски”, главен вход

10–13 декември – 11:00–18:00 часа

Коледен базар на Потребителите на социални услуги

Подколонно пространство на НЧ “Никола Вапцаров-1894”

13 декември /събота/

Откриване на ски сезон 2025/2026

09:30 часа – Бъндеришка поляна

17:30 часа – площад “Никола Вапцаров”

Фолклорна програма и кулинарно представяне на традиционни ястия

15 декември /понеделник/ – 17:00 часа

Церемония по награждаване на Спортист на годината на Община Банско за 2025 година

Тържествена зала на НЧ „Никола Вапцаров-1894“

20 декември – 20 януари

“С аромат на Коледа”, изложба на сдружение “Млади български творци” в подкрепа на Българската Коледа

Туристически информационен център

23 декември /вторник/ – 18:00 часа

“Дар от сърце”, коледен концерт на НЧ “Никола Вапцаров-1894”

Голям салон на НЧ “Никола Вапцаров-1894”

31 декември /сряда/ – 23:30 часа

Концерт в новогодишната нощ и празнична заря

Площад “Никола Вапцаров”

1 януари /четвъртък/ – 11:00 часа

Традиционно кукерско шествие

Площад “Никола Вапцаров”

