КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БАНСКО
5 декември /петък/ – 17:30 часа
Запалване на светлините на Коледната елха
Площад “Никола Вапцаров”
7 декември /неделя/ – 11:00 часа
“Коледна БлагоТворителница”
от детските ръце…до детското сърце
НУ “Св. Паисий Хилендарски”, главен вход
10–13 декември – 11:00–18:00 часа
Коледен базар на Потребителите на социални услуги
Подколонно пространство на НЧ “Никола Вапцаров-1894”
13 декември /събота/
Откриване на ски сезон 2025/2026
- 09:30 часа – Бъндеришка поляна
- 17:30 часа – площад “Никола Вапцаров”
Фолклорна програма и кулинарно представяне на традиционни ястия
15 декември /понеделник/ – 17:00 часа
Церемония по награждаване на Спортист на годината на Община Банско за 2025 година
Тържествена зала на НЧ „Никола Вапцаров-1894“
20 декември – 20 януари
“С аромат на Коледа”, изложба на сдружение “Млади български творци” в подкрепа на Българската Коледа
Туристически информационен център
23 декември /вторник/ – 18:00 часа
“Дар от сърце”, коледен концерт на НЧ “Никола Вапцаров-1894”
Голям салон на НЧ “Никола Вапцаров-1894”
31 декември /сряда/ – 23:30 часа
Концерт в новогодишната нощ и празнична заря
Площад “Никола Вапцаров”
1 януари /четвъртък/ – 11:00 часа
Традиционно кукерско шествие
Площад “Никола Вапцаров”