Коледните базари продължават в Разлог – „Добротата прави чудеса“ 

На 11 декември пред сградата на Общината се проведоха два благотворителни базара.

С много настроение, усмивки и коледна музика, инициативите „Коледни вълшебства“ на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“ и „Ключето на доброто е в теб“ на ДГ „Радост“ превърнаха деня в истински празник.

Базарите бяха посетени и от кмета на Община Разлог Красимир Герчев, както и от зам. -кметовете Гергана Костова, Христо Зайков и Славчо Фарфаров, които изразиха своята подкрепа и благодарност към всички участници и организатори

Инициативите отново показаха силата на добротата и сплотеността на нашата общност – където каузите се приемат с открито сърце, а децата са тези, които най-истински вярват в чудесата.

Учениците от СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“ приеха мисията си с голямо вълнение и отдаденост.

Докато изработваха картички, рисунки, сурвачки, коледни сувенири, бисквитки и кутии със сладки изкушения, те вложиха въображение и цялото си сърце, за да помогнат.

Много от тях активно участваха и в самия базар, а присъствието им внесе още повече коледен дух.

Учениците посветиха своя базар на важна цел – събиране на средства за деца в затруднено социално положение.

Благодарим им за сърцатостта, с която превърнаха своето „Коледно вълшебство“ в реална подкрепа за свои връстници.

В същия ден, водени от чистото послание „Ключето на доброто е в теб“, малките творци от ДГ „Радост“ и техните родители се включиха без колебание и с много любов.

С искрящи очички и силно вълнение те изработиха красиви коледни сувенири, играчки, къщички, гоблени, картички и сурвачки – всяко от тях сътворено с топлина и чистота, присъщи само на децата.

Средствата от техния базар ще бъдат дарени в помощ на пострадалото семейство Мехови от с. Баня.

Благодарим на децата и техните родители за щедростта, съпричастността и готовността да даряват добро.

Коледа е време за чудеса, но най-истинското чудо е благотворителността – когато сърцата се отварят, а доброто се предава нататък.

