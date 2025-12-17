Коледният благотворителен спектакъл „Заедно на сцената“ събра 1420 лева в подкрепа на ЦСРИ – Свищов

На 16 декември в салона на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“ гр. Свищов, с подкрепата на община Свищов, Младежки център – Свищов и Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), се проведе Коледен благотворителен концерт „Заедно на сцената“.

В него взеха участие деца от детски градини, участници от творчески клуб „Креативност и изкуства“ при Младежки център – Свищов, Трупа за сценични изкуства „Богдара“, Трупа за сценични изкуства „Мечтание“ при Център за социална рехабилитация, Фолклорен танцов клуб „Харизма“ и др.

Коледният благотворителен спектакъл „Заедно на сцената“ още веднъж доказа, че когато изкуството, добротата и общността се обединят, се създават истински стойностни събития. Сцената се превърна в място за изява, вдъхновение и съпричастност, а благотворителната кауза – в символ на човечност и подкрепа.

„Благодарение на усилията на всички участници, ръководители и гости, тази вечер остави топъл отпечатък в сърцата на присъстващите и напомни, че заедно можем да творим и да помагаме!“, споделят от ЦСРИ.

Директорът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция Десислава Йорданова благодари на всички, които взеха участие в организацията и осъществяването на това събитие. Тя сподели, че събраната сума от благотворителната вечер е 1420 лева, с която ще осигурят нови пътувания и посещения до културни дестинации през 2026 г. на потребителите от социалната услуга. „Най-важното е, че всички се забавляваха, а тези вълнения и приятните емоции от вечерта дълго ще владеят всички нас от Център за социална рехабилитация и интеграция, а надявам се и останалите участници и публиката!“, допълни още тя.

