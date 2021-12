Коледни събития в Ямбол

Община Ямбол, културните институти и читалищата подготвиха коледни събития – концерти, театрални представления, изложба, съобразени с условията, в които живеем.

Изкуството прави ежедневието ни по-красиво, особено в навечерието на коледните и новогодишни празници.

Днес от 17:30 часа в Художествена галерия „Кирил Кръстев“ ще бъде открита „Коледна изложба“ – традиционна изложба на ямболските художници, в която се включват и творци от Елхово.

Експозицията е организирана от Представителството на СБХ в Ямбол и представя живопис, керамика, колаж, скулптура, батик, акварел.

В изложбата участват както утвърдени имена като Коста Стоянов, Цветан Казанджиев, Стефан Качаков, Румен Малчев, така и млади творци – Виолета Гицова, Кольо Костов, Маргарита Христова и др.

Коледен концерт ще поднесе на жителите и гостите на Ямбол Духовият оркестър при Народно читалище „Съгласие 1862“ на 17 декември, петък, в 11:00 часа. Под диригентството на маестро Васил Шейтанов музикантите ще изпълнят популярни произведения и обичани коледни мелодии. Концертът ще се състои на открито – пред сградата на читалището.

На 18 и 19 декември, събота и неделя, Държавен куклен театър „Георги Митев-Жоро“– Ямбол ще зарадва малки и големи деца с „Коледно веселие“ от Ангел Попов – спектакъл за празнични чудеса и за даровете на Дядо Коледа. И в двата почивни дни представленията започват в 11:00 часа.

От 17:30 часа в зала „Съвременност“ на Културно-информационен център „Безистен“ ще се състои коледен концерт на на Дамски хор „Проф. Георги Димитров“ с диригент Весела Пастърмаджиева, в който ще участва и квартет „Дианополис“. Солист ще бъде Теодора Лавдинова – Димова, съпровод на орган и пиано – Радосвета Хъркова.

В музикалната програма ще бъдат включени коледни песни от Европа – Adeste Fideles, Ave Maria, Tomorrow Shall Be My Dancing Day, както и Missa brevis от Лео Делиб за женски хор, солист, струнен квартет и орган.

През изминалите дни в Ямбол се състояха няколко концерта и театрален спектакъл. В зала „Проф. Иван Попов“ на НТС – Ямбол се състоя концерт на класа по пиано на Радосвета Хъркова, организиран от Народно читалище „Тракийска лира – 2012“. Изявиха се единадесет деца от втори до дванадесети клас. В програмата прозвучаха прочути клавирни произведения: „Турски марш“ от Волфганг Амадеус Моцарт, „Менует“ от Йохан Себастиан Бах, „Тиха нощ, свята нощ“ от Франц Грубер, „Звънят звънчета“ (Jingle Bells) и др.

В същата зала пяха и малките хористи от Хорова школа „Проф. Георги Димитров“ пяха детски коледни песни от България. В края на концерта те бяха изненадани с подаръци.

С празнична изненада бяха зарадвани и малките музиканти от Музикална къща „Мюзик Инсайд“. При влизането си в зала „Съвременност“ на Културно – информационен център „Безистен“ те бяха посрещнати от Дядо Коледа, който ги зарадва с подаръци.

Децата, които са на възраст от пет до шестнадесет години, изсвириха популярни клавирни произведения – Für Elise от Лудвиг ван Бетховен, „Фантазия ре минор“ от Моцарт, „Полонез“ и „Менует“ от Йохан Себастиан Бах и др.

Драматичен театър „Невена Коканова“ също представи своя продукция. Ямболските актьори играха в спектакъла „Чудо“ от Иван Радоев, който е много подходящ за Коледа, третиращ темата за вярата, надеждата и любовта, приемането на другия, различния.

Всички събития се посещават от публика със „зелен сертификат“ и се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки.