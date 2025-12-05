Коледната елха в Хасково грейна

Феерия от детски усмивки, забавни игри и вълшебни фойерверки постави символичното начало на Коледните празници в града ни.

Кметът на Община Хасково Станислав Дечев пожела на всички деца и техните семейства да бъдат здрави, по-добри и по-старателни във всичко, което вършат през Новата година и винаги да обичат нашия красив град- Хасково. Дядо Коледа зарадва най-добрите и щастливи деца като пристигна на пл. „Свобода“ заедно със своите весели джуджетата и красивата Снежанка. Обичаните гости и стотиците деца отброиха заедно последните секунди преди Хасково да бъде озарен от светлините, които предвещават настъпването на най-красивите дни в годината- Рождество Христово и Новата 2026 година.

