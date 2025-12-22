Коледна магия завладя Стара Загора с три празнични концерта

ЦПЛР – Стара Загора организира три последователни концерта на две локации, които заредиха публиката с празнично настроение

Три предколедни концерта бяха организирани от Центъра за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора.

Празнично „Коледно соаре“ събра заедно музиканти, певци, поети и писатели от ЦПЛР – Стара Загора. Участниците поднесоха стоплящи сърцата мелодии, песни и думи, с които поздравиха публиката в препълнената зала в Центъра за даровити деца „Проф. Петър Жеков“.

Специален гост на празника бе Станимира Димитрова – началник на отдел „Образование и младежки дейности“. Талантите от вокална студия „Траяна глас“ с ръководител Лиляна Дойчева изпълниха любими празнични песни.

Музикантите от школата по „Класическа китара“ с ръководител Катя Хъшева завладяха сцената с чудни мелодии. Поетите и писателите от Литературния клуб с ръководител Невена Божкилова провокираха публиката като повдигнаха важни житейски теми за ценностите в живота.

Вълшебна атмосфера създаде и коледният концерт на децата от Певческа формация за автентичен фолклор „Китчица“, Детски фолклорен ансамбъл „Траянци“, камерен състав „Тамбура“ и „Ударни инструменти“ към ЦПЛР – Стара Загора. Песни, танци и фолклорни ритми, изпълнени с талант, труд и любов към българските традиции озариха Младежкия дом.

Официални гости бяха Здравко Димитров – ръководител звено „Младежки дейности“ и Преслава Тодорова – младши експерт в звено „Младежки дейности“ към община Стара Загора.

Последният концерт от традиционното предпразнично трио се състоя в Младежкия дом. Той носи красноречивото име „В ритъма на Коледа“. В него своя талант и знания показаха деца от школите по танцови изкуства към ЦПЛР – Стара Загора.

С много танци, ритъм и празнично настроение публиката бе поздравена от мажоретния състав с ръководител Деница Ганева, школата по латиноамерикански танци с ръководител Нейко Желев и клуба по хип-хоп танци BDH CREW с ръководител Роксана Димитрова.

Снимките са на децата от школата по фотография към ЦПЛР – Стара Загора с ръководител Йоана Пеева

Facebook

Twitter



Shares