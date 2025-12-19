Коледна магия завладя класните стаи на НУ „Св. Климент Охридски“ във Войсил

За десета поредна година НУ „Св. Климент Охридски“ във Войсил организира традиционния конкурс за най-празнично украсена класна стая.

Той е част от коледните инициативи, съпътствани и от благотворителния коледен базар, подготвен с много любов и старание от учениците и техните родители. С настъпването на декември училището се превръща в истинска зимна приказка, изпълнена с усмивки, творчество и вълшебство.

„Още в началото на месеца, когато коледната елха грейва, а лампичките озаряват коридорите, учениците с голямо вдъхновение започват да украсяват своите класни стаи“, казва директорът на училището Гергана Тончева, която преди седмица бе отличена от МОН за високи образователни резултати. Тя уточни, че в част от класните стаи са поставени коледни календари с предизвикателства. Всеки ден децата изпълняват различна задача – в класната стая, извън училище или у дома. Част от предизвикателствата са свързани с творчество – изработване на картички, рисунки, изучаване на стихотворения и танци, четене на коледни приказки. Други насърчават добрите дела – помощ вкъщи, почистване на стаята, приготвяне на сладкиш заедно с мама, като децата изпращат снимки на учителите си. Целта на инициативата е всеки ден до Коледа учениците да преживяват положителна емоция, да изразяват себе си чрез творчество и да оставят частица от празничния дух в класната стая.

Всяка класна стая е оформена по определена тема. Има „най-снежна“ стая, в която сякаш вали сняг и снежинки се спускат от тавана, „най-приказна“, „най-магична“ и „най-вълшебна“. Учениците носят от вкъщи играчки и украси, с които допълват атмосферата.

Подготвителната група с ръководител Ваня Цурева изтеглиха предизвикателство за репетиции и обещаха да се подготвят чудесно за спектакъла в НЧ „Христо Ботев“ с народeн танц и с хореография на зимна тематика. Учениците от останалите класове също участват с празнични дейности, пишат писма до Дядо Коледа и с нетърпение очакват отговор дали ще има подаръци под елхата. Малчуганите подготвиха с нетърпение коледния спектакъл в читалището.

Специален гост в навечерието на светлите празници бе заместник-кметът Анелия Симеонова, която определи победителите в училищния конкурс. В края на инициативата журито отличи най-добрите класни стаи в различни категории. Подготвителната група заслужено получи наградата за „Най-вълшебна класна стая“, а втори клас – за „Най-магично украсена класна стая“. Възпитаниците на Станимира Тенчева спечелиха грамота за магично украсена стая, а четвъртокласниците на Соня Трифонова – приза за приказно украсена стая.

„Виждаме колко много труд и любов сте вложили, за да направите класните стаи празнични. Пожелавам ви винаги с вълшебство да сбъдвате мечтите си, да бъдете здрави и да носите светлина и доброта навсякъде около себе си“, каза пред децата Анелия Симеонова. Тя раздаде наградите, както и специалния приз на учителите от училището за всеотдайността и усилията им.

По-късно Симеонова закупи украса от коледния базар. След нея кметът на Войсил посети училището и избра венец, който да постави на вратата на кметството. “Това училище е сърцето на Войсил. Тук има не просто красиво украсени класни стаи, а деца, възпитавани в трудолюбие, творчество и доброта. Благодаря на учителите и родителите за всеотдайността, с която създават среда, изпълнена с топлина и ценности. Пожелавам на всички светли празници, здраве и много сбъднати мечти“, каза кметът на Войсил Стоян Черкезов.

Коледната инициатива на НУ „Св. Климент Охридски“ бе доказателство, че когато децата и учителите работят заедно, училището се превръща в място, изпълнено с уют, вдъхновение и истинска празнична магия.

