Коледна магия ще сътворят ПФА „Добруджа“ и ПФТС „Добруджа“

На 20 декември, сряда от 18.00 ч. заповядайте в Концертна зала „Добрич“ на концерта на Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа“ с главен художествен ръководител Стоян Господинов, музикален ръководител Живко Желев, хореограф Коста Костов и Представителна фолклорна танцова студия „Добруджа“ с главен художествен ръководител Стоян Господинов, помощник ръководител Данаила Петрова, ръководител на оркестъра Николай Иванов. Те ще ни представят богата програма с много танци и песни от различни фолклорни области. Публиката ще присъства и на пресъздаване на обичая „Коледуване“ в автентичния му вид.

В наситената със събития културна програма на Общината специално място заема и българския фолклор. Не пропускайте – вход свободен!

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