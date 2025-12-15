Коледна фотосесия в Клуба на инвалида в Габрово

В Клуба на инвалида в Габрово се проведе коледна фотосесия, която се превърна в истински празник за всички участници.

Потребителите на Клуба позираха с настроение и увереност, като истински професионалисти, а коледният дух и усмивките изпълниха пространството.

Ръководството на Клуба изказва благодарност към фотографа Мария Гечекова за професионалното отношение, търпението и желанието да донесе радост на възрастните хора.

Дейността на Клуб на инвалида в Габрово, който е част от „Заведения за социални услуги“, е насочена към лицата с увреждания, които имат нужда от подкрепа и подпомагане в своето ежедневие. Основна цел на Клуба е създаване на условия за преодоляване изолираността на хората с увреждания и включването им в културния и социален живот в общността.

